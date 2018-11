Veľký prelom? Dohoda o brexite možno umožní celej Británii zostať v colnej únii

LONDÝN - Súčasťou brexitovej dohody bude možnosť zotrvania celej Británie v colnej únii, takže Brusel nebude vyžadovať takzvanú írsku poistku, ktorá by zabránila vzniku tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Dnes to napísal denník The Sunday Times. Úrad britskej premiérky Theresy Mayovej podľa agentúry Reuters označil novinovú správu za špekuláciu. Hovorca Európskej komisie (EK) sa k článku odmietol vyjadriť.

EÚ považuje otázku írskych hraníc za kľúčovú, preto chce v brexitovej dohode zabezpečiť voľný pohraničný režim. V rámci poistky doteraz navrhovala, aby Severné Írsko zotrvalo v colnej únii s EÚ, zatiaľ čo zvyšok Spojeného kráľovstva by súčasťou spoločného colného priestoru nebol. Toto riešenie sa ale nepáči Londýnu, pretože by to znamenalo colné rozdelenie krajiny.

Agentúra Reuters už v piatok informovala, že EÚ novo navrhla poistku rozšíriť na celú Britániu, čo by Londýnu dalo priestor na rokovanie obchodných pravidiel. Podľa The Sunday Times sa zachovania colnej únie s Britániou stane súčasťou brexitovej dohody.

Klauzula pre Mayovú

V dohode bude aj klauzula o vystúpení z colnej únie, čo by britskej premiérke Therese Mayovej poskytlo argumenty, aby mohla presvedčiť odporcov v radoch svojej Konzervatívnej strany. Špekuluje sa, že niektorí ministri, napríklad minister pre brexit Dominic Raab, by bez časového obmedzenia zotrvania Británie v colnej únii rezignovali.

Kabinet Mayovej sa podľa spomenutého britského denníka v utorok zíde, aby o pláne rokoval. Premiérka verí, že do piatku sa podarí urobiť v brexitových rokovaniach dostatočný pokrok na to, aby EÚ mohla zvolať mimoriadny summit. The Sunday Times tiež uviedol, že prípravy dohody sú oveľa ďalej, než je doteraz známe.

Špekulácie, tvrdí premiérka

„Sú to všetko špekulácie," uviedla v komentári kancelária Mayovej. Dodala, že premiérka sa vyjadrila jasne, keď povedala, že rokovania postupujú dobrým smerom a že je zatiaľ hotových 95 percent dohody medzi EÚ a Britániou.

Hovorca Európskej komisie sa na otázky agentúry DPA k článku The Sunday Times odmietol vyjadriť. Námestník britského ministra vnútra pre miestnu samosprávu a bývalý námestník pre Severné Írsko James Brokenshire dnes v rozhovore s BBC povedal, že otázku budúcej podoby írskej hranice sa stále nepodarilo úplne vyriešiť. Zabezpečenie toho, aby nebol režim na hranici prísny, je podľa neho "naďalej v strede záujmu rokovaní o dohode".

Únijní diplomati, ktorých dnes oslovil Reuters, vyjadrili pochybnosti, či sa podarí uzavrieť dohodu o brexite včas, aby sa ňou mohol zaoberať mimoriadny summit EÚ, na ktorý je vyhradený termín 17. a 18. novembra. Niektorí z oslovených diplomatov sa domnievajú, že by sa nakoniec mohla vrcholná schôdzka uskutočniť o týždeň neskôr.