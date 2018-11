Prieskum ukázal pravdu o brexite: Väčšina Britov by sa teraz rozhodla úplne inak

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Yui Mok/PA via AP

LONDÝN - Briti by v druhom referende hlasovali za zotrvanie svojej krajiny v Európskej únii, a to 54 percent voličov; proti zotrvaniu by bolo 46 percent. Ukázal to v pondelok zverejnený prieskum, vyhlásený za najväčší svojho druhu, informovala tlačová agentúra AFP.