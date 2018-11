Napätá situácia vo Veľkej Británii: Z vlády odstúpil minister, chce nové referendum o brexite

LONDÝN - Z vlády britskej premiérky Theresy Mayovej v piatok nečakane odstúpil minister dopravy Jo Johnson, mladší brat bývalého ministra zahraničia Borisa Johnsona. Dôvodom je to, že nesúhlasí so smerom, akým sa uberajú rokovania medzi Londýnom a Bruselom o vystúpení krajiny z Európskej únie. Jo Johnson dokonca vyhlásil, že je za vypísanie nového referenda o brexite, čo je vážna nepríjemnosť pre Mayovú, ktorá nové referendum striktne odmieta.

Podľa Joa Johnsona je stále jasnejšie, že na základe dohody, ktorá sa rodí medzi EÚ a Londýnom, by Veľká Británia musela v budúcnosti aj tak dodržiavať pravidlá Európskej únie, no už bez toho, aby ich mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať. "Keďže realita brexitu je nakoniec úplne odlišná od toho, čo nám v súvislosti s ním sľubovali, demokratické v tejto chvíli je, aby sa dalo posledné slovo ľuďom," vyhlásil odstupujúci minister.

Jeho "slávnejší" brat Boris Johnson, ktorý ešte pred pôsobením na čele rezortu zahraničia zastával post starostu Londýna, odstúpil z Mayovej vlády tiež v súvislosti s brexitom. Na rozdiel od svojho mladšieho brata, ktorý bol od začiatku proti odchodu krajiny z EÚ, je však Boris Johnson naopak zástancom ešte tvrdšieho brexitu, než aký presadzuje Mayová. V pôvodnom referende o brexite, ktoré sa konalo v júni 2016, si Briti odhlasovali odchod z EÚ. Vyslovilo sa zaň 52 percent účastníkov vtedajšieho referenda, proti bolo 48 percent.

Hlavným argumentom zástancov konania nového referenda je to, že v čase, keď si občania krajiny brexit odhlasovali, nemohli vedieť, aké bude vystúpenie z únie v konečnom dôsledku komplikované a pre obe strany nevýhodné. Teraz, keď to vedia, sa verejná mienka postupne preklápa na stranu zástancov zotrvania v únii. Tých je už podľa posledných prieskumov jednoznačne viac ako stúpencov brexitu. V septembrovom prieskume renomovanej agentúry ICM sa za zotrvanie v únii vyslovilo 46 percent opýtaných, za vystúpenie bolo 42 percent Britov. Podobné čísla priniesol aj prieskum agentúry YouGov z konca augusta.

YouGov sa britských občanov pravidelne pýta aj na to, či bolo podľa nich správne, že si v roku 2016 odhlasovali odchod z únie. Podľa najčerstvejšieho prieskumu, ktorý prebiehal v prvom októbrovom týždni, to až 47 percent opýtaných pokladá za nesprávne a len 40 percent za správne. Premiérka Mayová však napriek týmto číslam stále trvá na tom, že brexit musí prebehnúť a nové referendum je vylúčené, pretože občania už raz o tejto otázke rozhodli a nemá význam pýtať sa ich na to isté aj druhýkrát.