Konzervatívni poslanci nesúhlasia s brexitovými plánmi Mayovej: Diskutovali o jej zosadení

LONDÝN - Približne 50 britských konzervatívnych poslancov, ktorí nesúhlasia s plánmi premiérky Theresy Mayovej na dohodu o vzťahoch s EÚ po brexite, sa v utorok večer stretlo, aby prediskutovalo, ako a kedy by ju mohli zosadiť. Informovala o tom v stredu stanica BBC.

Zúčastnení poslanci patria do euroskeptického zoskupenia známeho ako Európska výskumná skupina (ERG), ktoré pôsobí v rámci Mayovej Konzervatívnej strany a presadzuje tzv. tvrdý brexit. Zoskupenie ERG odsúdilo Mayovej plány na to, aby Británia po vystúpení z Európskej únie v marci budúceho roka zotrvala v zóne voľného obchodu s EÚ v oblasti tovaru. Samo sa však stalo terčom kritiky za to, že nenavrhlo detailnú alternatívu, pripomína agentúra Reuters.

BBC o stretnutí skupiny poslancov informovala s odvolaním sa na nemenovaný zdroj, podľa ktorého účastníci otvorene hovorili o Mayovej budúcnosti na pozícii predsedníčky vlády. Viacero poslancov na schôdzke podľa správy povedalo, že už v parlamente predložili listy s vyjadrením svojej nedôvery voči Mayovej. Na základe pravidiel Konzervatívnej strany sa musia konať voľby nového straníckeho lídra, ak vyjadrenie nedôvery súčasnému podporí 15 percent konzervatívnych poslancov, čo by bolo momentálne 48.