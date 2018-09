Tvrdý brexit ovplyvní Slovensko, varuje diplomat: Pocítia to občania, obchod aj služby

Ružička zdôraznil, že slovenská pozícia je ohľadom týchto rokovaní nezmenená, čo znamená, že podporujeme uzavretie politickej dohody medzi Londýnom a Bruselom o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Únie. Ak by k tomu nedošlo a platil by scenár tvrdého brexitu, to by podľa jeho slov malo nepriaznivé vplyvy na slovenské hospodárstvo a na Slovákov žijúcich na území Spojeného kráľovstva.

"Som optimista a verím, že sa tá dohoda dotiahne aj napriek tomu, že v tejto chvíli v niektorých otázkach sa pozície oboch strán podobajú zákopovej vojne," uviedol Ružička.

Spresnil, že Slovensko v plnej miere podporuje hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera v rokovaniach s britskou stranou. Ak by však tieto rokovania zlyhali a v októbri alebo do konca tohto roka by sa politickú dohodu nepodarilo uzavrieť, malo by to priamy vplyv aj na Slovensko.

"Analyzujeme všetky dopady vo všetkých oblastiach," opísal situáciu. "Bol by to priamy dopad na slovenských občanov v Británii, dopad na obchod a služby. Pravdepodobne dopad aj colnú politiku, clá a tovary s označením krajiny pôvodu. Nehovoriac o tom, že do určitej miery by to ovplyvnilo aj vývozy slovenských produktov do Británie," dodal slovenský diplomat.