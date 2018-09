Lídri Európskej únie sa chcú s Britániou dohodnúť: Uvedomujeme si potrebu kompromisu

SALZBURG - Brexit, ale aj otázky migrácie sú hlavnými témami dnešných vyjadrení lídrov Európskej únie na summite v Salzburgu. Čoraz viac sa v súvislosti s brexitom skloňuje slovo kompromis. Premiéri a prezidenti priznávajú, že čas na dohodu sa kráti. V stredu večer si vypočuli vystúpenie britskej premiérky Theresy May, dnes sa im prihovorí hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier.

„Ak chceme dosiahnuť dohodu, obe strany musia urobiť kompromis. Európska dvadsaťsedmička urobí všetko preto, aby sa vyhla tvrdému brexitu, ale očakávame kompromis aj z britskej strany,“ povedal pred začiatkom dnešných rokovaní hostiteľ, rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Podľa šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera bolo vystúpenie o brexite „zaujímavé, slušné, nie agresívne“.

S britskou premiérkou sa bilaterálne stretol aj jej írsky partner Leo Varadkar. Ich stretnutie označil za veľmi dobré. Je si vedomý, že čas sa kráti, v novembri lídrov pravdepodobne čaká ďalší summit, pretože žiadna krajina nechce, aby Británia odišla bez dohody. Na druhej strane priznal, že hoci si túto možnosť neželá, pripravuje sa na ňu - Írsko už zamestnáva expertov a odborníkov, ktorí by im v prípade tvrdého brexitu pomohli. Luxemburský premiér Xavier Bettel takisto verí, že dospejú k dohode, aj keď je stále niekoľko ťažkostí.

Atmosféra je ale podľa neho už lepšia, ako posledné týždne. Bettel sa vyjadril aj k migrácii. Taliansky premiér Giuseppe Conte totiž navrhol, aby krajiny, ktoré neprijímajú migrantov, platili do fondu za každého neprijatého migranta. „Odmietam hovoriť o cene za migranta. Tu nie sme na trhu, sú to ľudské bytosti, nie koberce. Ak začneme hovoriť o cene za jedného migranta, môžeme sa všetci hanbiť,“ zareagoval.

K tejto téme sa vyjadril aj český premiér Andrej Babiš. Podľa vlastných slov bol debatou o migrácii veľmi sklamaný. Conte, ale aj ďalší, podľa neho nepochopili, že ľudia, ktorí idú do Európy nelegálne, porušujú zákony. „My akceptujeme, že prichádzajú nelegálni migranti podľa želaní mafie, pašerákov, a to je neprijateľné. Štáty ako Grécko, Taliansko, Španielsko by mali mať jasnú stratégiu ako zastaviť migráciu. Debata skôr bola o tom, že sa zmierime s tým, že prichádzajú a že sa majú redistribuovať lode, čo je ďalšie povzbudenie pre pašerákov,“ povedal Babiš s tým, že debata o migrácii sa týmto vrátila na začiatok. Babiš na druhej strane ocenil, ako funguje Egypt pokiaľ ide o migráciu a myslí si, že mu nie sme dosť vďační. Vyslovil sa takisto za pokračovanie operácie Sophia.