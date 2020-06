Zákulisné odhalenie: Porotca SuperStar a najlepšia Češka v súťaži sú rodina!

Zdá sa však, že netreba mať žiadne obavy z protekcie. Samotná Dominika sa to totiž dozvedela až po súťaži. navyše ani nejde o priamy pokrvný vzťah. „Dozvedela som sa to len včera od otca. Otec má brata, ten má manželku a jej mama je sesternica Leošovej maminky. Takže je niečo ako môj vzdialený strýko? Je to super. Sama som to ešte nevstrebala,” povedala mladá speváčka pre Super.cz.

Zdroj: TV MARKÍZA

A zatiaľ ani netuší, či porotca SuperStar o tomto ich vzdialenom prepojení vie. „Jeho maminka a maminka môjho otca pracovali na rovnakom mieste, na železnici v Berouně. A viem, že sa kamarátili. Tak možno Leoš niečo tuší,” vyjadrila sa, no istotu nemá. S Marešom totiž zatiaľ o tejto téme nehovorila.