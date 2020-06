Nepredýchala prehru dcéry? Mama Diany Kovaľovej sa obula do Superstar... Ostrá reakcia z Markízy!

BRATISLAVA - Niet ani najmenších pochybností, že 15-ročná Diana Kovaľová patrila medzi najväčšie talenty tohtoročnej sezóny Superstar. Snáď za všetko hovorí skutočnosť, že obávaný Paľo Habera (58) označil mladučkú študentku ako svoju kolegyňu. Blondínka by vďaka svojmu talentu, hlasu a technike strčila do vrecka aj omnoho skúsenejších profesionálov. Aj napriek tomu jej však víťazstvo v šou doslova pretieklo medzi prsty a umiestnila sa na druhej priečke.

Aj napriek tomu sa však krehká a pokorná speváčka zachovala ako pravá dáma. Počas vyhlásenia výsledkov svoju súperku objala a nezdalo sa, že by svoju prehru musela predýchavať. Zdá sa ale, že s tým, že Diana nezískala titul Superstar, sa horšie ako ona sama vyrovnáva jej mama Jana. Tá totiž na svojom profile uverejnila nie práve zmierlivý status, ktorý ľuďom v Markíze zdvihol žlč.

napísala na Facebooku, z čoho sa zdá, že prehru neprijala práve ľahko No a pod jej príspevkom sa okamžite zdvihla vlna kritiky, špekulácií a otázok, na čo konkrétne naráža.

Na ne však neodpovedala. Teda až na jednu výnimku. „Chcela by som vedieť, ako to bolo s výberom piesní. Vyberali si ich súťažiaci sami alebo dopomohla produkcia?” zaujímala sa pani Sabina, na čo mama Kovaľovej odpovedala stroho, no priaznivcom mladej blondínky viac treba nebolo. „B je správne,” napísala stručne, čo u mnohých vyvolalo dojem, že súťažiacich k vybraným piesňam dotlačila produkcia.

Mama Diany Kovaľovej po dcérinej prehre skritizovala Superstar. Zdroj: Jan Zemiar

Niektorí si teda pomysleli, že táto skutočnosť vysvetľuje, prečo si Diana vybrala pieseň Voda, čo ma drží na vodou, ktorú niektorí porotcovia označili ako nešťastnú voľbu. My sme sa teda o tom, ako to funguje, informovali rovno v Markíze. „Výber piesní v živých prenosoch prebiehal na základe dohody so súťažiacimi. Všetkým účinkujúcim držíme palce, aby sa im podarilo naplniť ich hudobné sny, obe televízie im s programom Superstar pomohli vo zviditeľnení sa, je len na nich, ako to ďalej využijú,” vyjadril sa pre Topky marketingový riaditeľ Markízy Michal Borec.

Z jeho slov v podstate vyplýva to, čo sa vo všeobecnosti vie už niekoľko sezón. A síce, že v súťaži to funguje tak, že si finalisti najprv vyberú rovno niekoľko piesní a následne si po porade produkciou zvolia tú najvhodnejšiu. Tím okolo súťažiacich sa im aj podľa slov niekoľkých bývalých superstaristov snaží zo všetkých síl pomôcť, aby mali v závere čo najlepší dojem porota i samotní diváci. Zrejme aj preto príspevok pani Kovaľovej u niektorých v Záhorskej Bystrici vyvolal veľkú nevôľu.

Dianu počas SUPERfinále porazila Barbora Piešová, svoju prehru však prijala absolútne elegantne a s pokorou. Zdroj: TV MARKÍZA

Aspoň to tvrdí náš zdroj z okolia produkcie, ktorý nebol ani zďaleka taký mierny ako oficiálne stanovisko televízie. „Doteraz verejnosti úplne neznáma Diana Kovaľová získala pozornosť celého Slovenska a Česka jedine vďaka programu Superstar. Státisíce ľudí spoznalo milé dievča s krásnym hlasom, ktoré to dotiahlo až na druhé miesto. Je to fantastický výsledok a Dianka by si to mala aj spolu s rodičmi užiť. Nakoniec, pracovných ponúk má už na nadchádzajúce mesiace niekoľko,” vyjadril sa človek z televízie.

Podľa neho je v hre možno skôr ego a rodičia si neuvedomujú, že podobnými polopravdami a urážkami svojim deťom môžu viac uškodiť ako pomôcť. Žiaľ, víťaz môže byť len jeden a v tomto prípade sa ním stala Barbora Piešová. „Na zatrpknutosť nie je dôvod. O výsledku rozhodli hlasujúci diváci v oboch krajinách. Rodičia by sa mali pozerať do budúcna a svojimi krokmi dcére pomáhať a nie nešťastnými výrokmi skôr zatvárať dvere,” dodal náš zdroj.