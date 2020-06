Superstaristka (19) skončila v rukách lekárov: Operácia srdca!

LIBEREC – Súťaž Superstar sa pre ňu stala veľmi šťastnou voľbou, a to aj napriek tomu, že sa neprebojovala cez bunker do ďalšieho kola. Češka Anna Jane Požická (19) totiž vďaka šou našla svoju lásku v Slovákovi Jánovi Ožvoldíkovi (18). Po otvorení hraníc sa tak konečne mohli vidieť a užívať si slobodu. Tá bude na chvíľu opäť obmedzená, keďže speváčka podstúpila operáciu srdca.

V SuperStar sa zrodil prvý pár: Najprv sa nebavili a potom... Láska na prvý pohľad!

Šou, ktorá v nedeľu spoznala svoju víťazku, okrem objavenia nových speváckych talentov, dala dokopy aj dvoch mladých ľudí. Po výbere v bunkri si k sebe totiž našli cestu Anna Požická a Ján Ožvoldík, ktorí však kvôli koronavírusu a opatreniam s tým súvisiacimi boli dlho odlúčení. Neustále si však písali a volali a po otvorení hraníc im už nič nebránilo užívať si lásku naplno.

Anna Požická v Superstar našla lásku v podobe Jána Ožvoldíka. Zdroj: Instagram A.P.

Na určitý čas si však teraz mladá speváčka bude musieť dať pohov a najmä oddychovať, aby sa zotavila z operácie. Anne totiž lekári museli operovať srdce, čo priznala na sociálnej sieti. „Túto fotku sem dávam z jediného dôvodu. Chcem, aby mi pripomínala fakt, že zdravia je vážne dar. Áno, je to možno klišé, ale pravdivé klišé. Keď sa vám hrabú v najdôležitejšou orgáne, srdci, tak verte-neverte, dôjde vám mnoho vecí. Jo a miláčik, navždy ti ďakujem... Len ty vieš za čo,“ napísala na Instagram k záberu z nemocnice.

A čo sa vlastne tak mladému dievčaťu stalo, že vo veku 19 rokov musela podstúpiť operáciu srdca? „Malo som arytmiu srdca. Takže som musela ísť na operáciu, kde mi upálili určitú časť, aby to napravili,“ odpovedala na otázku fanúšika. K záhadnému poďakovaniu sa síce nevyjadrila, no do svojho príbehu pridala video s priateľom, pričom v jednej časti svieti: „Vždy pri mne stál, každý deň ma robí šťastnou a zachránil mi život.“ Nuž, to, či je z mladého Jonzieho hrdina, vie len samotná Anička, ktorej operácia, zdá sa, dopadla dobre a my jej želáme skoré zotavenie.