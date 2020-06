Porotca Superstar Mareš reagoval na trúfalú žiadosť: TOTO sa len tak nevidí!

PRAHA – Niektorým známym tváram stúpne sláva do hlavy a robia jeden škandál za druhým, iní dokážu aj pomôcť či splniť niekomu sen. A práve do tej druhej skupiny patrí porotca Superstar Leoš Mareš (44), ktorému v správe prišla trúfalá žiadosť od jedného z fanúšikov.

Leoš Mareš už neraz ukázal, že má srdce na správnom mieste a neváha pomôcť. Keď sa na neho v minulosti obrátil jeden z fanúšikov, že sa nemá ako dostať na jeho koncert, či by ho nezviezol, Leoš privolil a skutočne po mladého muža prišiel. To by naozaj len tak hocikto neurobil. A Mareš preukázal svoju prívetivú povahu aj teraz. Do správy mu totiž podľa jej autora prišla doslova trúfalá žiadosť.

Leoš Mareš už v minulosti ukázal svoje dobré srdce, keď jedného z fanúšikov vyzdvihol po ceste na koncert a odviezol ho naň. Zdroj: Instagram L.M.

Filip je otec šesťročného synčeka Tomáška, ktorý nadovšetko miluje futbal a pražskú Sláviu a dnes oslavuje narodeniny. Kvôli opatreniam koronavírusu momentálne nemôže chlapček sledovať zápasy zo štadióna, a tak sa jeho otec rozhodol, že skúsi šťastie a možno motyka vystrelí. A veru, že vystrelila.

„Dobrý deň, Leoš, som si vedomý toho, že je to trúfalé, možno až drzé, ale pre moje zlatíčko to risknem. Môj syn bude mať zajtra (dnes, pozn. red.) 6 rokov. Je to veľký fanúšik Slávie, chodíme spolu na všetky zápasy. V nedeľu sme boli fandiť aspoň pred štadiónom. Každopádne ho veľmi mrzí, že nemôže pozerať priamo na štadióne,“ píše otec malého chlapčeka, ktorý je telom aj dušou obrovský fanúšik.

Mladý muž nabral odvahu a vyrukoval na moderátora s prosbou. „Chcel som sa opýtať, či by ste neboli tak veľmi dobrý a mohli ho vziať k vám do skyboxu na nejaký zápas? Bol by neskutočne šťastný. Pokiaľ to z akéhokoľvek dôvodu nejde, nehnevajte sa na mňa, že som vás s tým otravoval. Ďakujem za váš čas a prajem pekný deň. S úctou Filip,“ požiadal Leoša Mareša a hoci možno v kútiku duše dúfal, že by to mohlo vyjsť, odpoveď ho určite veľmi prekvapila.

Český moderátor sa ukázal ako správny chlap a malému oslávencovi radosť zo zápasu naživo neodoprel. „Veľmi rád. Pozývam vás oboch na zápas s Plzňou,“ odpísal Mareš Filipovi a ten tak už čoskoro dá synčekovi ten najlepší darček. Už budúcu stredu sa Filip a Tomáš stretnú s moderátorom na futbalovom zápase.