Salviniho rázny krok: Vyhlásil, že nedovolí nikomu vystúpiť z lode s migrantmi na Lampeduse

Podľa agentúry DPA Salvini vo vyhlásení uviedol, že nedovolí vystúpiť z lode ľuďom, ktorí nerešpektujú talianske zákony a pomáhajú pašerákom ľudí. "Policajné sily sú pripravené zasiahnuť... V normálnej krajine by zatknutie (posádky) a zabavenie lode bolo okamžité," dodal. Loď Alex talianskej humanitárnej organizácie Mediterranea Saving Humans, na palube ktorej sa nachádza 41 migrantov zachránených pri brehoch Líbye, zakotvila na ostrove Lampedusa aj napriek Salviniho zákazu.

Podľa DPA je v prístave polícia a z preplnenej lode nikto zatiaľ nevystúpil. Organizácia Mediterranea Saving Humans tvrdí, že plavidlo je určené pre 18 osôb, ale v súčasnosti je na palube takmer 60 ľudí. V snahe zamedziť tomu, aby plavidlo uviazlo na mori, Malta vo štvrtok večer oznámila, že po dohode s Talianskom prijme migrantov z lode. Výmenou za to Rímu odovzdá rovnaký počet migrantov, ktorí sa už nachádzajú na Malte.

Mediterranea Saving Humans však v piatok uviedla, že migrantov na Maltu neprevezie. Zdôvodnila to veľkou vzdialenosťou a nepriaznivým psychologickým stavom migrantov na palube lode kotviacej pri Lampeduse.

Ďalšia talianska záchranná loď so 46 migrantmi na palube zakotvila v sobotu bez komplikácií na Lampeduse, a to aj napriek vyslovenému zákazu vlády. Stalo sa tak týždeň po tom, čo zákaz odmietla poslúchnuť aj nemecká záchranná loď. Na nové porušenie nariadenia reagoval Salvini sériou nahnevaných tweetov. Poukázal zároveň na to, že migrantov z talianskej záchrannej lode bola ochotná prijať Malta.