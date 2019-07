Námorná služba zachránila vyše stoštyridsať afrických migrantov: Prišla v poslednej chvíli

MADRID - Celkovo 141 migrantov zo subsaharskej Afriky zachránili v sobotu na mori medzi Španielskom a Marokom, cez ktoré sa na rôznych provizórnych plavidlách snažili dostať do Európy. Oznámila to španielska námorná záchranná služba.

Dva člny s 86 ľuďmi, z ktorých jeden sa začal potápať, objavili v Alboránskom mori medzi oboma krajinami, povedal hovorca služby pre agentúru AFP. Niektorí z migrantov už boli vo vode, kým sa k nim záchranári dostali, všetkých však zachránili, dodal hovorca s tým, že medzi zmienenými 86 ľuďmi bolo 14 žien a tri deti. Západnejšie, v Gibraltárskom prielive, záchranné lode zachytili troch mužov v kajaku a ďalších 52 osôb - vrátane 14 žien - v malej loďke.

Do Španielska prišlo od začiatku roka po mori okolo 11.000 migrantov, pričom 203 ich zahynulo pri snahe dostať sa do Európy zo severnej Afriky, vyplýva z posledných údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), zverejnených v stredu. Za rovnaké obdobie dorazilo podľa IOM do Európy cez celé Stredozemné more celkovo 31.600 migrantov a najmenej 682 zomrelo alebo je nezvestných.