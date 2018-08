Obnova Sýrie napreduje: Krajina je pripravená prijať ďalší milión svojich utečencov, tvrdí Moskva

MOSKVA - Vojnou sužovaná Sýria bude schopná prijať milión vracajúcich sa utečencov po tom, ako sa uskutoční Moskvou podporovaná obnova krajiny. Vyhlásil to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu.

"Od roku 2015, keď sa začalo s oslobodzovaním miest a obcí, sa domov vrátilo vyše milióna ľudí. Teraz bola vytvorená príležitosť pre návrat približne jedného ďalšieho milióna utečencov," povedal Šojgu, ktorého citujú miestne médiá. "Prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce na infraštruktúre, opätovnom vybudovaní dopravných trás a bezpečnostných bodov, aby Sýria mohla začať prijímať utečencov," povedal podľa agentúry TASS novinárom šéf rezortu obrany.

Rusko ako dlhoročný spojenec Damasku spustilo v Sýrii v roku 2015 vojenskú intervenciu na podporu obliehaného režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, čo zmenilo vývoj tohto komplikovaného konfliktu, trvajúceho od jari 2011. Asad a jeho spojenci odvtedy opätovne získali kontrolu nad značnými oblasťami a vláda sa s pomocou Moskvy postupne začína zameriavať na obnovu spustošenej krajiny.

Od vypuknutia konfliktu - jedného z najničivejších od druhej svetovej vojny - musela svoje domovy opustiť viac než polovica obyvateľstva Sýrie, pričom vyše päť miliónov ľudí utieklo do zahraničia. Väčšina z nich sa dostala do susedných krajín, predovšetkým do Turecka, Jordánska a Libanonu.

O návrate utečencov hovorili na svojom júlovom summite v Helsinkách i ruský prezident Vladimir Putin a jeho kolega z Bieleho domu Donald Trump. Moskva neskôr vyhlásila, že Washingtonu predložila plány na spoluprácu ohľadom návratu utečencov do Sýrie, avšak detaily ešte neboli potvrdené.