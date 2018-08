Neúnosná situácia v gréckych utečeneckých táboroch: Čoskoro môžeme byť svedkami katastrofy

"Existuje tu (v táboroch) nebezpečenstvo, že môžeme byť svedkami tragických udalostí," napísal starosta mesta Mytilini Spyros Galinos v liste, ktorý adresoval gréckemu ministrovi pre migráciu Dimitrisovi Vitsasovi s tým, že trpezlivosť obyvateľov "dosiahla svoje hranice". K problémom, s ktorými sa miestni obyvatelia stretávajú v dôsledku prichádzajúcich migrantov a preplnenosti utečeneckých táborov, patrí aj riziko spáchania trestných činov, uviedol Galinos.

Podľa oficiálnych údajov sa na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos nachádza vyše 19.000 utečencov, hoci kapacita tamojších zariadení je len približne 6000. Práve na Lesbose sa v táboroch nachádza okolo 10.500 utečencov, pričom na ostrove žije 86.000 ľudí. Kvôli zlým podmienkach v táboroch trvá mimoriadne napätie, čo vyvoláva násilie nielen medzi migrantmi, ale tiež medzi migrantmi a miestnymi obyvateľmi.

Vitsas v júli prisľúbil, že počet ľudí v táboroch sa do septembra zníži na 10.000, ale v rámci tohto cieľa došlo len k malému pokroku. Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016, ktorá obmedzila migračnú vlnu smerujúcu do Grécka, sú migranti plaviaci sa z tureckého pobrežia zadržiavaní v táboroch na gréckych ostrovoch; čakajú tam na vrátenie do Turecka, pokiaľ neuspejú so žiadosťami o azyl. Zdĺhavosť príslušného postupu viedla k značnému preľudneniu tamojších táborov.