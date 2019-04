Údajný terorista z Daeš sa postavil pred maďarskú políciu: Sýrčana vypočúvali deväť hodín

Pre internetové vydanie denníka Magyar Nemzet obhajca László Kelen v stredu uviedol, že podľa jeho názoru je 50-percentná pravdepodobnosť, že ide skutočne o teroristu. Ako dodal, možné tiež je, že ide o "prostého sýrskeho sedliaka". Advokát podotkol, že maďarské orgány činné v trestnom konaní majú k dispozícii výpovede iba dvoch nepriamych svedkov z Belgicka, ktorí poznajú priameho svedka vyvraždenia Sýrskej rodiny. Priameho svedka sa však belgickým orgánom nepodarilo získať.

Kelen dodal, že prokuratúra aj obhajoba sa budú pokúšať zistiť, ako je možné, že Hasan F. bol prítomný na uvedenej masakre. Obhajca vyjadril obavy v súvislosti s tým, že tento Sýrčan má nepriateľov, ktorí sa mu môžu pomstiť za to, že dezertoval po krátkej službe zo sýrskych ozbrojených síl prezidenta Bašára Asada. Hasan, ktorý je analfabet, vo výpovedi uviedol osoby a telefónne kontakty ľudí, ktorí mu môžu dosvedčiť, že sa v čase, v ktorom ho podozrievajú z vyvraždenia rodiny a plnenia úloh vo vedení Daeš, nachádzal v Turecku a Grécku.

Sýrčan sa 26. marca na maďarskom súde odvolával na svoje kontakty s gréckymi tajnými službami. Na súde pri rozhodovaní o vzatí do väzby vypovedal, že je agentom gréckych tajných služieb a že pracuje na tom, aby do rúk polície dostal čo najviac džihádistov, ktorí ušli do Európy. Hasana F. zadržali na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta 30. decembra 2018. Pri pasovej kontrole totiž vtedy 27-ročný muž predložil falošný pas a falošným dokladom sa snažil potvrdiť aj totožnosť ženy, s ktorou cestoval. Maďarský súd ho za prevádzačstvo a ďalšie trestné činy odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody a na tri roky ho vyhostil z krajiny. Sýrčana mali vyhostiť do Grécka, kde dostal štatút utečenca. V procese vyhostenia ho však vzali do vydávacej väzby.

V rámci spolupráce príslušných maďarských a belgických orgánov vysvitlo, že zadržaný je od roku 2016 členom Daeš a že v roku 2016 vyvraždil 20 členov jednej rodiny, pretože sa nechceli stať členmi Daeš. Podľa budapeštianskej Vyšetrovacej hlavnej prokuratúry je Sýrčan podozrivý, že sa osobne zúčastnil na poprave členov rodiny, ktorá bola vykonaná odťatím hláv.