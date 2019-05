Maďarsko sa pokúsilo vyhostiť afganské rodiny: Chlapec mal pred dvoma mesiacmi operáciu srdca

Súd v prípade matky a jej štyroch detí vydal predbežné nariadenie. Afganská občianka pre BBC vo videoodkaze uviedla, že do Maďarska prišli legálne, avšak potom ich umiestnili do tábora s migrantmi a teraz im maďarské orgány nariadili návrat do Srbska, alebo do Afganistanu. "Srbsko nás neprijalo, ako sa tam môžeme vrátiť," položila otázku žena, ktorej 17-ročný syn podstúpil pred dvoma mesiacmi operáciu srdca.

V druhej rodine 35-ročná tehotná matka omdlela a museli ju hospitalizovať. Jej manžel a ich tri deti mohli zostať v tranzitnej zóne na maďarsko-srbských hraniciach. Tretia rodina sa rozhodla opustiť Maďarsko smerom do Srbska. Do Afganistanu sa odmietli vrátiť, aj keď do svojej vlasti mali zabezpečený let z Budapešti.

Rodinu so štyrmi deťmi vzalo vozidlo polície k hraniciam. Pri ich prekročení žena pred prítomnými novinármi a predstaviteľmi Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) kričala, že Maďarsko je najhoršou krajinou, v akej kedy bola. "Raz budete aj vy utečencami ako my, a na toto si spomeniete," citovala ženu BBC.