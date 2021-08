Žene (51) zrušili na poslednú chvíľu let: Mala pocit, že sa stane niečo bizarné... STALO!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

TALLAHASSEE - Spoločnosť Florida Lottery oznámila, že Angela Caravellaová z Missouri získala v hre The Fastest Road to Scratch-off miliónovú výhru. O niečo skromnejšiu províziu dostane aj supermarket, kde trávila čas po tom, ako jej zrušili let a kúpila víťazný stierací žreb.