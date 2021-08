KORONAVÍRUS Kde je výhra pre pani Zuzanu? Matovič sľúbil všetko vybaviť do stredy, na meškanie má rezort svôj dôvod

BRATISLAVA/PREŠOV - Tak na toto budeme zrejme ešte dlho čakať. Zuzana, ktorá mala počas minulej nedele v očkovacej lotérii na dosah neuveriteľných 400 000 eur sa žiadnych peňazí stále nedočkala. Morálne právo na výhru jej pritom osobne ešte v pondelok prisľúbil sám minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Ten pritom povedal, že všetko by malo byť jasné do včerajšej stredy. Očividne sa stále nič nezmenilo.

Bol to pritom on, kto v pondelok cez televízne obrazovky RTVS Zuzane sľúbil, že celú záležitosť vyriešia, no zjavne sa situácia len naťahuje. "Právo nemôže byť len striktné, ale musí byť aj spravodlivé. Stala sa krivda. Zuzana nevyhrala, na druhej strane, väčšina Slovenska cíti, že má morálne právo na výhru a urobíme všetko s právnikmi, aby výhru dostala," povedal ešte začiatkom týždňa líder OĽaNO.

Celá situácia z nedeľného vysielania je známa už pomaly každému divákovi. Zuzana z Prešova, kam Matovič aj s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom vycestovali, mala len jedinú úlohu - povedať heslo na televíznej obrazovke. Sledovanie digitálneho vysielania cez internet však spôsobilo omeškanie a Zuzana preto nemala fyzicky šancu stihnúť povedať heslo. Vysoká finančná odmena jej preto ušla doslova z rúk. Viacerí to cítili ako krivdu a výnimkou nie je ani Matovičov rezort či samotná televízia, a preto chceli celú záležitosť s právnikmi uzavrieť už do stredy. Situácia sa však nepohla a preto sa Matovičov sľub stále nenaplnil.

Kde sa to zaseklo?

Keďže odpoveď neprichádzala, všetko muselo vysvetliť až samotné ministerstvo financií. "Vzhľadom na právnu zložitosť problematiky bude predmetná záležitosť vyriešená v spolupráci s RTVS na konci tohto týždňa. Zmeny však budú implementované ešte pred živým vysielaním," odpísalo televízii Markíza tlačové oddelenie finančného rezortu.

Je totiž pravda, že po nedeľnom "fiasku" takmer určite dôjde k zmene pravidiel a bude sa viac prihliadať aj na divákov, ktorí prenos sledujú digitálne, a teda s podstatným oneskorením. Zmenu pravidiel pritom už v pondelok potvrdil Matovič aj Rezník, ktorí nad celou záležitosťou sedeli celý deň.