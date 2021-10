Greg (†57) vyhral v lotérii JACKPOT: Šťastný víťaz sa záhadne stratil! Namiesto radosti prišla pohroma

Gregoryho Jarvisa našli mŕtveho na pláži v Caseville pri zálive Saginaw v piatok, týždeň a pol potom, čo vyhral jackpot. Nemal však kartu sociálneho zabezpečenia, ktorá je potrebná v Michigene na vyplatenie výhry vyššej ako 600 dolárov, a tak požiadal o novú. Medzitým však došlo k tragédii, informovala spravodajská stanica ABC12.

O výhre sa dozvedel 13. septembra v hostinci Blue Water Inn. O niekoľko dní sa sem vrátil a kúpil si zopár drinkov na oslavu svojho víťazstva. Potom sa však neukázal dlhšie, ako bolo obyvklé a majiteľ podniku Dawn Talaski sa začal znepokojovať. "Nebol tu celý týždeň a mysleli sme si, že niečo nie je v poriadku," vysvetlil. 22. septembra ho prišiel do baru hľadať aj jeho šéf, pretože sa Jarvis nedostavil do práce.

Na breh vyplavilo telo

O dva neskôr jeden z obyvateľov Caseville, ktorý býva na súkromnej pláži, zavolal políciu, pretože v blízkosti lode vyplavilo na breh telo. Polícia potvrdila, že bolo Jarvisovo a čln tiež patril jemu. Pitva odhalila, že si pred utopením udrel hlavu.

Keď polícia našla v jeho peňaženke víťazný žreb, začala rozsiahlejšie vyšetrovanie, ale dospela k záveru, že nešlo o podozrivé úmrtie. „Myslíme si, že uviazal čln, pošmykol sa a spadol, udrel si hlavu a skončil vo vode," uviedol policajný prezident v Caseville Kyle Romzek. „Najprv sme sa o to zaujímali (o lotériu), ale po pitve a po rozhovore s ľuďmi v bare sme zistili, že bol všade obľúbený, bol to milý chlap, a tak to zmizlo zo stola."

Víťazný tiket bol odovzdaný Jarvisovým príbuzným. "Plánoval vybrať tie peniaze a ísť pozrieť svoju sestru a otca do Severnej Karolíny," uviedol majiteľ baru Talaski.