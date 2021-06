VIDEO Žena vyhrala v lotérii, no tiket vyhodila: To, čo sa stalo potom, nečakala ani vo sne

Lea Rose Fiegaová si v marci kúpila stierací los lotérie 30 Diamond Millions v samoobsluhe Lucky Stop v Southwicku blízko miesta, kde pracuje. "Ponáhľala som sa, len som ho rýchlo zoškrabala a pozrela som sa na to. Nevyzeralo to víťazne, tak som im to odovzdala, aby los vyhodili," prezradila. Lístok ležal za pultom desať dní. "Jedného večera som sa prehrabával lístkami z koša a zistil som, že jedno číslo nezoškriabala. Tak som ho zoškriabal ja dodatočne, ukrývala sa pod ním výhra vo výške milión dolárov (cca 823 000 eur)," uviedol syn majiteľov obchodu Abhi Shah.

Fiegaová je pravidelnou zákazníčkou, takže majitelia okamžite vedeli, že žreb patrí jej. Abhi Shah za ňou zašiel do práce, aby jej oznámil radostnú novinku. "Prišiel do mojej kancelárie a povedal: ‚Moja mama a otec by vás chceli vidieť.‘ Povedala som: ‚Pracujem,‘ a on povedal: ‚Nie, musíte prísť.‘ Takže som išla s ním a vtedy mi to oznámili. Nemohla som tomu uveriť. Plakala som, objímala som ich," spomína si.

Lea v januári prekonala COVID-19, pričom mala veľmi ťažký priebeh, takže víťazstvo v lotérii ju spravilo dvojnásobne šťastnou. "Sú to skvelí ľudia. Som požehnaná," vyhlásila na margo láskavosti majiteľov obchodu, ktorí jej výhru vyplatili aj napriek tomu, že im odovzdala los na vyhodenie. Predajňa získava bonus 10 000 dolárov (8233 eur) od štátnej lotériovej provízie za predaj výherného tiketu. Výherkyňa však majiteľom dala ešte odmenu navyše. Zvyšok si necháva na dôchodok.