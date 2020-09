Robotník svojmu chorému psovi vykúzlil hotový raj na zemi: VIDEO, ktoré hreje pri srdci

Stavebný robotník Chris Lodge (45) túžil vytvoriť špeciálny priestor pre svojho boxera Diceho, ktorému časté záchvaty nedovoľujú vzďaľovať sa od domu. On a jeho manželka Sharon (46) majú tohto psíka už desať rokov a stal sa súčasťou rodiny, keď bol ešte malé šteniatko. „Časom mu diagnostikovali srdcový šelest a pri nadmernom vzrušení môže dostať záchvat. Nemôže ísť s nami ani na dovolenku, tak som mu urobil dovolenkový rezort priamo v záhrade,“ hovorí kutil.

Svojmu projektu sa venoval tri roky, investoval do neho tisíce libier a na svoje dielo pozostávajúce z tečúceho vodopádu, rybníka, lanového mosta, záhradnej chatky, osvetlenia a tropických drevín, je patrične hrdý. Viac ho však hreje pocit, že jeho štvornohý miláčik pobytom v "tropickej" záhrade pookreje a srší spokojnosťou.

„Nemáme deti, takže toto je naše dieťa. Myslíme si, že nie je fér ísť na dovolenku a nechať ho doma kvôli jeho zdravotného stavu. Tak som mu priniesol dovolenku rovno domov a on si to užíva. Veľmi rád sedí na mostíku, počúva zvuk vodopádu a hľadí na vodu. Je taký uvoľnený, že tam často zaspí na svojom vankúši. Zbožňuje vodopád a každý deň je pre neho novým dobrodružstvom,“ rozplýva sa majiteľ psa.

O diele, ktoré vytvoril s pomocou manželky a priateľov hovorí, že rybník v záhrade bol vynikajúci nápad a pohľad na vodu ich veľmi upokojuje. Je hlboký 1,3 metra, zmestí sa doň 1 300 litrov vody a vytvoril ním domov pre osem farebných rýb koi a dvoch veľkých jeseterov.

„Farebné svetlá ukryté v lístí rozžiaria záhradu každú noc a urobia z nej dovolenkový rezort. Investoval som do toho veľa času a peňazí, ale keď vidím Diciho spokojnosť, stálo to za to. Som dyslektik, ale to, čo mi v niektorých oblastiach chýba, kompenzujem bláznivou predstavivosťou a kreativitou. Myslím si, že každá záhrada potrebuje jazierko alebo rybník, ale musí to byť bezpečné tak pre deti, ako aj pre domáce zvieratá. Ľudia sú pohľadom na hladinu priam hypnotizovaní. Iba tam stoja, pozerajú a je to naozaj upokojujúce. Vodopád však v noci vypínam, aby nerušil susedov,“ hovorí Chris a dodáva, že pred desiatimi rokmi ani len netušil, že ho s vekom pohltí záhradné kutilstvo a nakopne v ňou tvorivého ducha.