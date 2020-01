Mladého orla zachránila satelitná vysielačka: Mal zlomené obe nohy, dostal šancu na nový život

Podľa ochranárov bol orol vo veľmi zlom stave. Mal zlomené obe nohy, bol vychudnutý a v kritickom zdravotnom stave. „Okamžite sa začal boj o jeho život, pri jeho záchrane sa spojilo množstvo odborníkov. Po náročnej operácii a dlhej, neľahkej rehabilitácii bolo konečne možné orla vypustiť späť na slobodu. Druhú šancu dostal 11. januára neďaleko Bratislavy,“ uviedla výkonná riaditeľka OZ Lucia Deutschová.

Orol, ktorý dostal meno Leoš, sa narodil v Považskom Inovci. "Vyliahol sa pomerne neskoro. Samica, ktorá hniezdila po prvýkrát, zniesla iba jedno vajce, a to s výrazným oneskorením oproti iným lokalitám. Na hniezde sme 8. augusta kontrolovali jedno mláďa v dobrej kondícii, ktoré bolo označené krúžkom a zároveň satelitnou vysielačkou,“ povedal Jozef Chavko z OZ.

Ochranári vďaka presným satelitným údajom sledovali pohyb mláďaťa od chvíle, keď opustilo hniezdo. „Tie začali byť 26. októbra podozrivé, pretože prichádzali len z jednej lokality, Leoš sa takmer nehýbal. Našli sme ho pri Preseľanoch v kritickom stave. Zlomeninu oboch nôh sa nepodarilo objasniť. Po prvotnom vyšetrení v Nitre bol mladý pacient prevezený do Bratislavy, kde sa podrobil operácii. Našťastie, zákrok sa podaril a orol mohol byť prevezený na rehabilitáciu najprv do Malaciek, neskôr do Brezovej pod Bradlom, kde sa zotavil do takej miery, že bol pripravený na návrat do prírody,“ popísal záchranu orla kráľovského Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.