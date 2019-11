Robo Opatovský spieva o zničujúcej láske, jeho novinka „Bez Teba“ má celkom nový zvuk!

Robo Opatovský má ďalšiu krásnu skladbu o láske. Volá sa „Bez Teba“ a upozorňuje, že aj láska sa môže sama zničiť. Robo úprimne priznáva, že sám kedysi miloval až priveľa, no dnes dobre vie, že to môže byť nebezpečné. Pesničku mu otextoval mladý básnik Martin Chudík, s ktorým Robo spolupracoval po prvý raz a objavil v ňom fantastického textára.

Sympatický hudobník zaspieva singel aj na blížiacom sa Vianočnom turné s Cimbal Brothers.

Láska je stredom jeho vesmíru! Robo Opatovský dokáže veľmi milovať a tak je väčšina jeho pesničiek práve o láske. Rovnako ako najnovší song „Bez Teba“, ktorý mu otextoval mladý básnik Martin Chudík. Hudbu ako vždy zložil sám Robo.

„Najprv bola melódia, často som sa k nej vracal a hral si ju na gitare. Pred pár mesiacmi mi napísal mail básnik Martin Chudík a poslal mi pár jeho textov, ktoré sa mi veľmi páčili. Mali hĺbku, poetiku a zaujímavé slovné spojenia. Jedným z nich bol práve text „Bez Teba“, ktorý je môj najobľúbenejší a budem sa tešiť, ak sa zapáči aj mojim fanúšikom. Martin je hlavne básnik, ale má úžasný talent aj na písanie textov, čo nie je úplne bežné. Nie každý poet je totiž automaticky aj textár. Od našej prvej spolupráce mu minimálne raz za týždeň posielam demá a vždy ma prekvapí novými nápadmi. Určite s ním chcem spolupracovať aj v budúcnosti," vysvetľuje Robo Opatovský.

Skladba je teda o láske, ale o takej, ktorá je až priveľká.

„Hneď ako som si čítal Martinov text, nabehol mi v hlave film. Videl som vzťah muža a ženy. On ju miluje tak veľmi, že ju chce vlastniť, mať ju iba pre seba. Ona však potrebuje slobodu a preto pred týmto vzťahom uniká. Poznám veľa príbehov „majetníckej lásky“ a aj ja, keď som bol mladý, miloval som tak, že som v podstate lásku „zadusil“. Možno sa v tej pesničke veľa ľudí nájde. Je to síce taká závažnejšia téma, ale aj moja dcéra Hanka si skladbu „Bez Teba“ hneď obľúbila a rada si ju spieva. Je to naozaj milé, keď 5-ročné dieťa interpretuje takýto „sentimentálny“ song," dodáva s úsmevom Robo Opatovský.

Mix a mastering pesničky má na svedomí talentovaný Matej Turcer, ktorý nahral všetky nástroje okrem akustickej gitary. Tú si nahral Robo sám. Zvuk znie veľmi moderne a sympatický hudobník je spokojný s tým, ako vyšiel. Robo sa teší z nových impulzov, ktoré mu život priniesol a najmä na to, ako opäť pôjde pred Vianocami za svojimi fanúšikmi.

„Po 13 rokoch som opäť začal spolupracovať s vydavateľstvom Universal Music. Pred rokom mi prišla ponuka na zastupovanie a manažing mojich koncertov od agentúry Oyster agency. Mám rád nové výzvy. Prvá veľká spolupráca bude naše spoločné Vianočné turné s Cimbal Brothers. Už máme za sebou prvú skúšku a musím povedať, že to bude úžasný „prílev vianočnej energie“. 7 muzikantov na pódiu, spojenie cimbalu, huslí a kapely... Ja sa veľmi teším. A samozrejme, zahrám aj novinku „Bez Teba“,“ uzatvára Robo Opatovský.

Lyrics klip k piesni „Bez Teba“ je tu:

Na Vianočnom turné zahrá Robo okrem tejto novinky aj jeho najväčšie hity, vrátane tých vianočných. Nebude chýbať Robova „Vianočná pošta“, Čas sviečok“, „Dieťa spí“, hity „Natália“, „Prší“ alebo „Keď muž miluje ženu“. Cimbal Brothers zahrajú „Bohemian Rhapsody“ od Queenu, „Montiho čardáš“, filmovú hudbu z „Pirátov z Karibiku“ a ďalšie krásne skladby. Turné štartuje 1. decembra v Prešove.

Vstupenky sa dajú kúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Robo Opatovský & Cimbal Brothers Vianočné turné 2019

01.12.2019 19:00 - PKO Čierny Orol, Prešov

02.12.2019 19:00 - Historická radnica, Košice

07.12.2019 19:00 - Dom kultúry, Skalica

09.12.2019 19:00 - Piano Club, Trenčín

10.12.2019 19:00 - Kino Hviezda, Trnava

13.12.2019 19:00 - Veľká sála MsKs, Michalovce

14.12.2019 19:00 - Dom kultúry, Bytča

17.12.2019 19:00 - Ateliér Babylon, Bratislava

21.12.2019 19:00 - Dom kultúry, Handlová

