VIDEO Slovákovi sa podarilo natočiť jedinečný úkaz: Pozrite na ten fenomén na oblohe!

SIRNÍK - Na jeseň sa celá príroda začne pripravovať na zimu. Okrem opadávania listov je to napríklad aj migrovanie niektorých druhov vtákov do teplých krajín. Tento fenomén sa začiatkom októbra podarilo natočiť jednému z našich čitateľov.

Do redakcie sme dostali pozoruhodné video zachytávajúce migrovanie celého kŕdľa vtákov z východného Slovenska smerom na juh. Desiatky operencov vytvorili na oblohe zaujímavý obrazec, ktorý mohol v niektorých ľuďoch vyvolať mierne obavy. To sa však len sťahovali pred zimou do teplejších krajín, odkiaľ potom nabudúcu jar zas priletia späť k nám.

Jesenná migrácia vtáctva vrcholila zhruba v polovici októbra, odvtedy postupne klesá. Ako na svojej stránke informuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, prvé odleteli vtáky, ktoré letia najďalej. Sú to druhy, ktoré trávia zimu v subsaharskej oblasti, južne od rovníka. Ide väčšinou o hmyzožravé spevavce ako penice, lastovičky, dážďovníky a trsteniariky, niektoré dravce ako orol krikľavý, sokol červenonohý, niektoré sovy a včeláriky. Neskôr ich nasledujú pinky, kanáriky, stehlíky, vrchárky a strnádky, ktoré letia do južnej Európy alebo do severnej Afriky. S jesennou migráciou súvisí aj prílet takzvaných severských druhov na naše územie. "Vtáky neletia za teplom, ale za potravou. Vyberajú sa teda do oblastí, kde nájdu dostatok toho, čo im chutí," vysvetlila organizácia.

Zdroj: Getty Images ​

Vtáky sa na dlhú cestu na juh podľa ornitológov pripravujú - mení sa im operenie a tvoria si tukové zásoby. Vyberajú si čo najpriamejšie a najmenej náročné časti terénu, ktorými prelietajú, čiže korytá riek, priesmyky, údolia či nížiny s dostatkom potravných zdrojov. Najznámejšie migračné trasy na Slovensku sú údolia väčších riek, Východoslovenská nížina, niektoré horské sedlá a priesmyky. Jesenná migrácia trvá dlhšie ako jarná. Vtáky sa totiž nemusia ponáhľať na hniezdiská, nie sú poháňané hormónmi. Cesta je najrizikovejšia pre mladé, tohoročné vtáky, ktorých zahynie najviac. Na migrujúce vtáctvo striehne veľa nástrah ako nepriazeň počasia, nedostatok potravy, predátori, bariéry, no i odstrel pre obchod či zábavu v krajinách ako Sýria, Libanon, Cyprus, Egypt.

Globálne otepľovanie môže meniť a v niektorých prípadoch už aj mení migračné správanie niektorých druhov. Migračná cesta bocianov bielych sa napríklad skracuje a na svoje hniezdiská prilietajú skôr. Rovnako sa mení aj migračná trasa penice čiernohlavej, ktorá kedysi zimovala v oblasti Stredomoria či Blízkeho východu, no začína migrovať na Britské ostrovy, kde jej vyhovuje klíma.