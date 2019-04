Rezort práce prichádza s novým návrhom: Vianočný príspevok by sa mal zvýšiť na dvojnásobok

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA – Vianočný príspevok pre dôchodcov by sa mal podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zvýšiť až na dvojnásobok. Nárok naň by zároveň malo mať viac ľudí. Rezort práce to navrhuje v novele zákona, ktorú predkladá na stredajšie (17. 4.) rokovanie vlády.