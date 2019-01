Úžasná správa od vedcov: Do roka tu bude liek na rakovinu a má byť lacnejší ako iné liečby!

S veľmi optimistickou víziou, ktorá dáva nádej miliónom onkologických pacientov, prišli izraelskí odborníci. "Veríme, že v priebehu jedného roka ponúkneme kompletný liek proti rakovine," vyjadril sa výkonný riaditeľ firmy AEB Dan Aridor. Liečba podľa neho bude účinná už od prvého dňa, bude trvať niekoľko týždňov a nebude mať žiadne alebo len minimálne vedľajšie účinky. V porovnaní s väčšinou liečebných postupov bude vraj aj lacnejšia.

Zdroj: Getty Images

Pri liečbe, ktorú Izraelčania nazvali MuTaTo, sa bude používať kombinácia peptidov zameraných na rakovinu a toxínu, ktorý špecificky usmrtí rakovinové bunky. "Ide o individuálnu liečbu, kedy bude pacientom podávaná špeciálna zmes liekov podľa typu rakoviny," povedal doktor Morad. Spresnil, že spoločnosť ukončila svoje prvé experimentovanie na myšiach, ktoré inhibovali rast ľudských rakovinových buniek. Na zdravých bunkách hlodavcov sa pritom neprejavil žiadny vedľajší účinok.

Morado je so svojimi kolegami eraz na začiatku klinických skúšok, ktoré by mali byť dokončené v priebehu niekoľkých rokov a následne by mohla byť táto metóda použitá na konkrétnom prípade. Mnohí však zostávajú skeptickí a myslia si, že to znie až príliš dobre. Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny pribudne ročne 18,1 milióna nových prípadov tohto ochorenia, ktoré je príčinou každého šiesteho úmrtia.