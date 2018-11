Hrozivá PREDPOVEĎ vedcov: Lieky prestanú účinkovať, do roku 2050 umrú milióny ľudí!

OECD varuje pred chaoticky šíriacim sa používaním antibiotík. Ich užívanie síce brzdí infekcie a lieči zápal, ale ak budú aj naďalej používané v takej miere ako doteraz, odolnosť voči nim bude čím ďalej, tým väčšia. "Používame ich viac, ako je to potrebné. Siahneme po nich zakaždým a nie iba v čase ohrozenia infekciou. Toto všetko sa vypomstí už v priebehu najbližších tridsiatich rokov. Ľudia budú zomierať aj na obyčajný zápal pľúc či v dôsledku malých rezných rán a doposiaľ liečiteľné infekcie sa budú šíriť až sedemnásobne rýchlejšie, ako je to teraz," hovorí šéfka oddelenia zdravia pri OECD Michele Cecchiniová.

Zdroj: Getty Images

Podľa správy medzinárodnej organizácie by malo byť prijatých viac opatrení, ktoré by riešili hygienu v nemocniciach, odkiaľ sa často infekcie šíria. Počet úmrtí na celom svete, ktoré zapríčiní rezistencia na antibiotiká, sa v období rokov 2015 až 2050 navýši až o viac ako dva milióny osôb vo všetkých vekových kategóriách v 33 krajinách. Ľudia už teraz zomierajú na infekcie, ktoré boli kedysi vyliečiteľné. Napríklad v roku 2007 zomrelo v Európe na následky infekcií 11 000 ľudí a v roku 2015 to už bolo 33 000. Odolnosť voči antibiotikám sa vymyká kontrole, pretože ich konzumujú vo väčšej miere nielen ľudia, ale sú podávané aj hospodárskym zvieratám, ktoré sa neskôr stávajú súčasťou potravinového reťazca.

Zdroj: Getty Images

OECD tvrdí, že krajiny musia vynaložiť viac financií na opatrenia zamerané na ochranu zdravia a nespoliehať sa iba na tieto liečivá. V správe je tiež uvedené, že ak by sa rozpočet každého štátu týkajúci sa preventívnej zdravotnej starostlivosti navýšil iba o dva doláre na osobu, už to by znížilo rezistenciu na antibiotiká o 75% a prognózy úmrtí by výrazne klesli.