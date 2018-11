Operátorovi v Bratislave zavolal vystresovaný mladík: Detaily neuveriteľného prípadu

BRATISLAVA - Práca operátora tiesňovej linky patrí k jednej z najťažších, no zároveň i k najkrajších. Potvrdzuje to bratislavský operátor Jaroslav, ktorý nedávno dokázal upokojiť vystresovaných rodičov, ktorým práve prichádzalo na svet dieťa. Najväčší strach však prišiel po narodení, lebo bábätko neplakalo. Jaro sa rozpovedal o detailoch pôrodu.

Operátor tiesňovej linky 155 Jaroslav Garbár mal na druhom konci linky vystresovaného muža, ktorému práve začala rodiť žena. „Volal otecko, že sa schyľuje k pôrodu. Tak som vyslal posádku a zostal s rodičmi na linke. Dieťatko však nečakalo na záchranárov a počas hovoru som otecka inštruoval, ako pripraviť mamičku na pôrod a postarať sa o bábätko,“ približuje Jaro.

Na snímke je operátor tiesňovej linky 155 Jaroslav Garbár. Zdroj: FB/Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Keď ale dieťatko prišlo na svet, neplakalo, ako je to zvykom. Obaja rodičia sa preto veľmi zľakli. Napriek tomu dokázal otec pozorne počúvať Jaroslavove rady, ako postupovať krok po kroku. „Oteckovi som radil, ako dieťatko stimulovať, aby sa nadýchlo. Keď začalo konečne plakať, stres opadol, otecko sa oňho patrične postaral, aby mu nebola zima, položil ho mamičke do lona a obaja sa začali smiať, ako to bravúrne zvládli,“ spomína operátor, ktorého veľmi potešilo, keď sa dozvedel, aké meno dali svojmu synčekovi vďační rodičia. „Volá sa Jurko,“ dodal s úsmevom. O dobre odvedenej práci svojho operátora z bratislavského krajského operačného strediska informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na svojom facebookovom účte.