Dvojici Slovákov let Ryanairom navždy zmenil život: Stačilo, že sa TOTO odohralo na palube

Letecká spoločnosť Ryanair na svojom Facebooku koncom septembra informovala o mladom slovenskom páre, ktorý sa zoznámil a dal do reči práve na palube jedného z jej lietadiel. "Matej a Martina leteli 2. júla 2015 z Bratislavy do Londýna. Odvtedy sú spolu a tento víkend sa vzali," stojí na stránke. Ryanair mladomanželom zaželal veľa šťastia do spoločného života a daroval im voucher v hodnote sto eur, ktorý môžu použiť pri nákupe leteniek.

Zdroj: Facebook/Ryanair

Martina a Matej ale zďaleka nie sú jediní, ktorí sa dali dokopy na palube lietadla, prípadne na dovolenke. Zuzana napríklad píše, že sa so svojím manželom stretla v roku 2012 v Turecku. O tri roky neskôr sa za ním presťahovala do Nemecka a tento rok sa vzali. Pavol zas napísal o svojom známom, s ktorým bol spolu s ďalšími v lete 2009 v Chorvátsku. "Zahľadel sa do jednej slečny, ktorú každý deň vídal na pláži. Dlho sa odhodlával, no nakoniec ju oslovil a priniesol mušľu. Pred pár rokmi sa z nich stali manželia a teraz už sú aj rodičia," priblížil slovenskú "love story".

Zareagovali aj užívatelia zo zahraničia. Justyna z Poľska si zaspomínala na to, ako svojho manžela stretla počas letu z Lodžu do Dublinu v apríli 2015. "Sme zasnúbení a budúci rok nás čaká svadba." Aj Stacey Sinclairová má podobné romantické spomienky. So svojou zákonitou sa zoznámila na dovolenke pred pätnástimi rokmi. Minulý týždeň s Ryanairom leteli na výlet do Ríma, aby tu oslávili desaťročné výročie svadby. "Bol to naša prvá dovolenka bez detí," podotkla šťastná Britka.