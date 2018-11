Luciu čakalo na košickom letisku veľké prekvapenie: FOTO S týmto nerátala ani v najdivokejšom sne

Jubilejná pasažierka v stredu popoludní odlietala z Košíc späť do Švajčiarska cez Dusseldorf novou leteckou spoločnosťou Eurowings: „Som nadšená, veľmi ma to potešilo. Ešte nikdy som nič nevyhrala a táto výhra ma teší o to viac, že domov do Košíc som prišla osláviť svoje 30. narodeniny,“ hovorí Lucia. Ako dodáva, cestuje často, a preto ju darček od košického letiska v podobe 500-eurového kreditu na nákup ľubovoľnej letenky potešil. „Určite ho využijem na let do nejakej zaujímavej destinácie.“

Zdroj: Miro Vacula

Ani ostatní cestujúci, ktorí dnes z Košíc leteli, neobišli naprázdno. V odletovej hale im hostesky rozdali upomienkové darčeky a piati z nich si vylosovali aj letenky pre 2 osoby. Na let nenastupovali s prázdnym žalúdkom, pretože ich pred odletom čakalo pohostenie. Krájala sa torta a pochutili si i na obložených chlebíkoch.

Zdroj: Miro Vacula

Sprievodným programom a občerstvením sa letisko Košice symbolicky poďakovalo každému jednému cestujúcemu, ktorý si za miesto odletu alebo príletu vybral práve metropolu východného Slovenska „Som veľmi hrdý, že už teraz v novembri môžeme na našom letisku privítať 500-tisícového cestujúceho,“ povedal riaditeľ letiska Michael Tmej.