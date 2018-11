POZOR, aerolinky Ryanair a Wizz Air zaviedli nové pravidlá: Od dnešného dňa platia tieto zmeny!

DUBLIN/VECSÉS - Od 1. novembra 2018 zmenili nízkorozpočtové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air cenník za prepravu batožiny. Po zavedení nových nariadení musia všetci zabudnúť nato, že ako príručnú batožinu prepravia obrovské kufre a batohy, ktoré ledva natlačili do priečinku nad sedadlami. Do lietadla si totiž budete môcť vziať batožinu iba vtedy, ak budete mať prioritný nástup a ak si priplatíte.

Spoločnosti Ryanair ako aj Wizz Air prišli od 1. novembra s novinkou, ktorá pasažierov veľmi nepoteší. Za príručnú batožinu si totiž nielen priplatíte, ale budete musieť zmenšiť aj jej rozmer. Do kabíny ju navyše dostanete iba vtedy, ak budete mať prioritný nástup. Kým pravidlá týkajúce sa rozmerov tejto batožiny sú v prípade oboch spoločností takmer rovnaké, ceny sa líšia.

Zdroj: thinkstock.com

Nové poplatky pre cestujúcich v spoločnosti Ryanair:

Až doteraz zákazníci spoločnosti Ryanair, ktorí si nezaplatili za prioritný nástup na palubu, mohli si do kabíny vziať 10 kg kufor bez poplatku. Avšak tí, čo budú chcieť prepraviť 10-kilogramovú príručnú batožinu po 1. novembri, musia si zaplatiť prioritný nástup a za túto batožinu si navyše priplatia 6 libier počas rezervácie letenky alebo 8 libier, ak sa rozhodnú nahlásiť túto batožinu neskôr. Pokiaľ nebudete mať zaplatený prioritný nástup, do lietadla si môžete zobrať iba kabelku a laptop.

Za batožinu, ktorá bude prepravovaná mimo kabíny, zaplatíte pri objednávke letenky 8 libier alebo 10 libier, ak si batožinu nahlásite neskôr. Ak si batožinu nahlásite až počas check-in na letisku, bude vás to stáť 20 libier a ak budete poplatky za batožinu riešiť až pri nastupovaní do lietadla, vyjde vás to na 25 libier.

Nové nariadenia sa týkajú aj rozmerov príručnej batožiny, ktorá nesmie presiahnuť 40 cm x 20cm x 25 cm. Ak bude tento rozmer väčší, budete musieť zaplatiť poplatok vo výške 25 libier, aby ste ju mohli umiestniť do priečinku nad sedadlom, informoval britský portál thesun.co.uk.

Pre tých, ktorí si rezervovali let pred 31. augustom a nemajú prioritný vstup, môžu aj po 1. novembri ešte stále fungovať podľa starých pravidiel a do kabíny si beplatne vziať príručnú batožinu vážiacu 10 kg. Na palubu sa bez problémov dostanú aj tí, čo si pred 31. augustom zaplatili prioritný nástup a letieť budú až teraz.

Zdroj: Getty Images

Bratislavské letisko na svojej stránke uvádza, že cestujúci so zakúpeným prioritným nástupom si budú môcť vziať od novembra bezplatne dve príručné batožiny (1 ks s rozmermi 55x40x20 cm a 1 kus s rozmermi 40x20x25 cm). Cestujúci, ktorí si nezakúpia prioritný nástup, si budú môcť zdarma vziať len malú príručnú batožinu (rozmery 40x20x25 cm).

Od novembra Ryanair ponúkne možnosť odovzdať podanú batožinu s hmotnosťou 10 kg za nižšiu cenu - za cenu 8 eur (v súčasnosti je možnosť podať si batožinu s hmotnosťou 25 kg za poplatok 25 eur). Zároveň tým zníži počet bezplatných príručných batožín, ktoré sa odovzdávajú pri nástupných bránach, keďže práve to spôsobuje omeškania letov.

Poplatky spoločnosti Wizz Air platiace od 1. novembra sú podobné:

Tí, čo nebudú mať zaplatený prioritný nástup, si môžu vziať do kabíny iba kabelku a laptop. Ručnú batožinu si môžete vziať do kabíny, ak si zaplatíte 5 eur za prioritný nástup. Rozmery tejto batožiny nesmú presiahnuť 40 cm x 30 cm x 20 cm a ak bude vážiť viac ako 10 kg, zaplatíte si ďalších 7 eur.

Ak ste si nerezervovali prioritný nástup naraz s letenkou, zaplatíte od 5 do 15 eur, tesne pred nástupom do lietadla sa táto cena navýši na 25 eur. Za batožinu, ktorá bude prepravená mimo kabíny, si pri rezervácii letenky zaplatíte od 7 do 12 eur. Zákazníci, ktorí mali s Wizz Airom potvrdené rezervácie pred 10. októbrom, budú môcť bezplatne prepraviť batožinu do 10 kg aj po 1. novembri.