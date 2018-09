FOTO Antonia začula buchot zo svojej záhrady: Keď zbadala, čo robia susedia, nemala slov

LONDÝN - Hasičku Antoniu Nicolovú z Londýna nedávno prekvapil buchot, ktorý sa šíril z jej záhrady. Prekvapená žena sa rozhodla preskúmať zdroj záhadného zvuku a nemohla uveriť tomu, čo uvidela. Rumunskí susedia jej totiž na vlastné náklady opravili drevený plot a nechceli od nej za to ani penny. Milé gesto, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, už ocenilo množstvo ženiných kamarátov aj ostatných internetových užívateľov.

"Keď som im ponúkla peniaze/pivo ako vďaku, povedali, že je lepšie robiť pekné veci, než očakávať niečo za to. "Prekliati" cudzinci, ktorí sem prichádzajú a stavajú ploty. Základná ľudská slušnosť pochádza odkiaľkoľvek," napísala Antonia na Twitteri a pochválila sa aj fotografiou opraveného plota.

Počas niekoľkých hodín jej podľa portálu mirror.co.uk účet zaplavili pochvalné komentáre na adresu jej láskavých susedov a príspevok bol zdieľaný vyše 20-tisíckrát. "Je to naozaj úžasné, skoro mi dáva to nádej vo svet, haha," napísal jeden z komentujúcich. "Je to veľmi milé, je ťažké mať v tejto dobe šťastie na slušných susedov," dodal ďalší.

Zdroj: Twitter/Antonia Nicol

Antoniin post povzbudil aj ostatných, aby sa podelili o svoje príjemné skúsenosti. Istá žena uviedla, že vo svojom dome žili takmer 25 rokov, keď sa do susedstva prisťahovali dva rumunské páry a priniesli im chutné koláče, ktoré upiekli. Boli to jediní susedia, ktorí tak kedy urobili.

Iný užívateľ dodal, že keď sa cestou domov pokazila jeho kamarátovi motorka, nemenovaný Poliak zastavil svoje auto a pomohol mu. Motorku naložil na svoje vozidlo a odviezol priateľa domov. Na oplátku nechcel vôbec nič.