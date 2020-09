Tajomstvo vášnivej noci na Farme: Došlo k obrovskému omylu... V posteli chcel skončiť s inou!

Rebeka a Erik sa schovávali pod perinou a nie je jasné, čo presne sa stalo. V momentoch, keď neboli celí zakrytí, ale kamery zachytili vášnivé bozky.

Zdroj: TV MARKÍZA

Neskôr vyšlo najavo, že Rebeka je vlastne zadaná a pred týmto úletom s farmárskym kolegom dokonca v spovednici varovala priateľa pred neverou. Sľúbila mu, že mu HO odreže, ak doma vyvádza. Niet sa teda čo čudovať, že túto noc už príliš nerozoberala.

Zdroj: TV MARKÍZA

Lenže aj Erik má svoje dôvody, prečo pri brunetke už ráno nezostal. Xénia sa na druhý deň ohromne bavila na tom, aký ksicht vystrúhal, keď po zobudení zistil, že leží vedľa Rebeky. Okamžite sa vraj presunul inde. Mnohí si pri sledovaní Farmy pomysleli, že proste len ľutuje, čo vyvádzal pod vplyvom alkoholu.

Pravda sa však ukázala vo včerajšej epizóde, keď prišlo nečakané priznanie. „Trochu viac sme sa opili, než sme mali. Som si pomýlil holky, s Matúšom sme sa pomýlili navzájom. Matúš si pomýlil ju s Rebekou a ja Rebeku... To malo by úplne ináč, do ***,” zveril sa Erik Heňovi.

„Erik mi rozprával, že si s Matúšom pomýlili dievčatá. Nepochopil som, že ako... že nevideli alebo čo?” smial sa Henrich, ktorý skončil v posteli s Nikol, no zostal s ňou aj po zobudení a neustále opakuje, že ju má rád.

Monika a Rebeka Zdroj: TV MARKÍZA

Keď Erik rozprával o tejto zámene, pozeral sa smerom k Rebeke a Monike. A práve druhá menovaná je tou osobou, ktorá strávila noc vedľa Matúša. „Ráno som sa zobudila, mne normálne pot studený sa lial – vedľa mňa Matúš, som sa pozrela na seba, že všetko (oblečené), že ďakujem,” zverila bývalá farmárka týždňa svojim kolegyniam po búrlivej noci. Zdá sa teda, že ona je tou, s ktorou si Erik prial skončiť v objatí.

Kvôli trestu však po najbližšom dueli farmári nebudú mať párty a nedostanú ani alkohol. Podobnému vystrájaniu sa tak pravdepodobne vyhnú. Otázkou je, či Erik prejaví svoje city k Monike aj za triezva.