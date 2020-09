Zásah záchranky, šokujúca výmena hráča a potom... Farmársky masaker v dueli!

BRATISLAVA - Piatková epizóda markizáckej Farmy nebola napätá len kvôli očakávanému duelu. Hneď v úvode totiž potreboval zásah zdravotníkom Adam Tomek, ktorý pociťoval obrovské bolesti v bruchu. A pred samotným bojom medzi Máriou Both a Nikol Fridrichovou moderátorka Evelyn preradila jedného hráča z dediny do mesta.

Všetkých farmárov hneď zrána vyplašil Adam, ktorý náhle pocítil obrovskú bolesť v oblasti brucha. „Tu ten bod, nemôžem sa nadýchnuť. Ja to nevydržím, tú bolesť, prisahám,” stonal. Niektorí mu hneď vyčítali, že si to zapríčinil tým, že takmer nič nejedol. A k tomu sa predtým aj sám priznal.

Keď však začal zvracať krv, usúdili farmári, že to s ním bude naozaj vážne. Po prvotnom vyšetrení zdravotníčkou na mieste bola nakoniec povolaná záchranka, ktorá ho odviezla do nemocnice.

Našťastie, Evelyn nakoniec súťažiacim oznámila, že Adam je v poriadku. Len jeho návrat je otázny. „Adam je ok, nič vážne mu nebolo, ale vzhľadom na to, že vyčíňa pandémia, to, či sa vráti alebo nie, je zatiaľ vo hviezdach,” vyhlásila. Keďže mladík opustil Farmu, musí opäť podstúpiť testy na koronavírus a zrejme záleží aj na tom, či sám sa zdravotne cíti na návrat.

O chvíľu neskôr ale moderátorka šokovala ďalšou zmenou. Mešťania poprosili o pomoc pri zarovnávaní terénu, no štáb sa rozhodol, že nepôjde len o dočasnú výpomoc, ale proste presunú niekoho z dediny do mesta. Voľba padla na Mária Riga, ktorý z toho ale nebol veľmi nadšený. Okamžite priznal, že to bol pre neho šok.

A hneď po krátkom pobyte na druhej strane sa už sťažoval do kamery. „Nepáči sa mi v meste. nevedia hospodáriť, je tu hlad a samé zlé veci robia a chýbajú mi najviac moji dedinčania,” povedal Mário, pre ktorého je evidentne druhý tábor skôr trestom.

Potom už došlo na samotný duel. Nikol po vylosovaní bieleho kamienka mohla určiť poradie disciplín. Ako prvé prišlo na rad preberanie strukovín, pri ktorom mala poriadnu smolu jej súperka Mária. Hoci prvá hlásila, že má úlohu splnenú, nevšimla si dve biele fazuľky, ktoré zostali na stole. Keďže neboli zaradené v správnej miske, brunetka prehrala. „Nie je to fér, cítila by som sa lepšie, keby som to vyhrala vlastnoručne,” reagovala Nikol.

To sa jej podarilo v druhej disciplíne. Tou bolo preťahovanie lanom, ktoré moderátorka Evelyn označila za farmársky masaker. Boj to bol naozaj tvrdý a hoci prvé dve podkovy dokázala do svojej debničky umiestniť Mária, v závere ju Bratislavčanka opäť porazila.

Ďalší bod získala aj vo vedomostnom dueli, a tak po troch disciplínach Nikol vyhrala zdrvujúco 3:0. „Mrzí ma, že práve ona stojí vedľa mňa. Hocikto z jej strany – bolo by mi to jedno, ale mrzí ma, že je to práve ona, pre mňa najsilnejší kus z báb z druhej strany,” uviedla víťazka celého duelu.

Na Márii bolo vidieť sklamanie a nikdy by si nepomyslela, že len o chvíľu neskôr bude doslova skákať od radosti. Keď jej Evelyn načrtla možnosť neodísť rovno domov, ale čakať na možnosť návratu na Farmu, bez zaváhania súhlasila. A keď v Chalúpke našla Lukáša s Michalom, tešila sa ako malé dieťa.