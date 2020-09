V posteli s iným mužom: Farmár vzdal duel a potom... Vyznal mu lásku!

BRATISLAVA - Hoci prehral duel, napokon nemusí byť vôbec smutný. Mário Rigó sa totiž dostal do Chalúpky, kde už na neho čakal niekto jeho srdcu veľmi blízky...

Piatkový duel na Farme sa konal medzi účastníkmi, ktorí prešli v priebehu súťaže k protistrane. V aréne sa tak stretli Erik Zahorjan a Mário Rigó.

Erik bol hneď v prvej disciplíne rýchlejší pri šití vankúša v tvare srdiečka a podarilo sa mu vyhrať aj vedomostný duel. V tretej disciplíne, ktorou bolo plazenie sa so zviazanými končatinami, to Mário rovno vzdal. „Môj pírsing ma bolí, zasekla sa mi bradavka,” vysvetľoval dedinčanom, ktorí ho povzbudzovali. „Ako som bol na zemi, potom som už nedokázal ľavou stranou ísť, lebo mám pírsing v bradavke,” povedal moderátorke Evelyn, keď zisťovala, čo bolo vo veci.

Erik neskôr povedal, že to Mário zbytočne vzdal a je ho škoda. Rigó sa ale vyjadril, že už nemal ani motiváciu bojovať, že Farma mu už dala všetko, čo mohla. Lenže potom prišla moderátorka s ponukou, že môže ešte o miesto v súťaži zabojovať, ak chvíľu počká na tajom mieste. A on súhlasil.

Keď v Chalúpke zbadal Michala, Máriu a Lukáša, okamžite sa rozplakal. Ako sa nakoniec ukázalo, najviac ho dojala prítomnosť Lukáša. Neskôr mu dokonca istým spôsobom vyznal lásku, aj keď tvrdí, že nejde o tú partnerskú. Lenže – títo dvaja muži spolu skončili v posteli a mali k sebe bližšie ako len bežní kamaráti. Mária dokonca poznamenala, že Lukáš sa z Mária v posteli teší viac, ako keď ležala pri ňom ona. A všetko zavŕšil moment, keď sa chlapi pri zaspávaní chytili za ruky.

Rozhovor Lukáša a Mária:

L: Ja som teraz úplne naplnený z toho, že si tu ty a pre mňa si ty podstata Farmy. Som strašne rád, že môžem svoje názory povedať tebe presne, ako ich vnímam, ako ich cítim, lebo viem, že si ten, ktorý ich pochopí. Ty si pre mňa tuná najväčší dar. Vážne.

M: Tak isto. Ale toto som neočakával.

L: Ja som aj taký rád, že si na mňa nezabudol, že si ma opisoval takého, aký som, že ma vidíš takého, aký som.

M: To mi nikto nezoberie, pre mňa si dokonalosť a ja ťa milujem. Ale ja som to opisoval tak, že teraz nemilujem ťa ako lásku alebo bohvie, že...

L: Hodnotový systém môj miluješ a ja milujem tvoj hodnotový systém.

M: ... že si môj idol. Že milujem ťa celkovo, že nemáš chybu.

L: Masaker, vieš, čo ja cítim.

M: Ale prečo? Vieš, ako ťa vnímam, že tebe by som vedel dať aj svoj život, viem, že by si sa o to vedel postarať.

L: A ver tomu, že by som nesklamal.

M: Pre mňa si dokonalý.

„Naozaj som tu spoznal takú inú lásku, že to neviem opísať. Ale nie je to nič také, že s ním mám nejaký vzťah alebo by som vedel mať nejaký vzťah,” uviedol na záver Mário pred kamerou.