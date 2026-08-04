Litva udrela do NATO: Reakcia po dopade ruskej rakety v Poľsku mala byť tvrdšia

VILNIUS - Litva kritizovala reakciu Severoatlantickej aliancie (NATO) na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyjadril presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Informovala o tom v utorok agentúra PAP.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom odsúdil Rusko a incident označil za jeho ďalší bezohľadný čin. Táto reakcia podľa Budrysa nebola dostačujúca.
Litva žiada tvrdší postup
Litovský minister uznal, že NATO sa zachovalo pokojne, podľa neho však mala nasledovať rozhodná odpoveď predovšetkým zvýšením počtu vojakov, ako to Aliancia urobila po predchádzajúcich prienikoch ruských dronov do vzdušného priestoru svojich členských štátov. „Ak nám chýbajú potrebné kapacity, musíme ich posilniť, pretože nemôžeme dopustiť, aby sa situácia, keď rakety narúšajú náš vzdušný priestor, stala normou,“ uviedol Budrys pre televíziu LRT. Doplnil, že politická reakcia NATO ako organizácie mohla byť oveľa tvrdšia.
Ruská raketa s plochou dráhou letu Ch-101 prenikla na územie Poľska v noci na štvrtok 30. júla počas útokov na Ukrajinu. Dopadla na pole pri obci Tarnawa-Kolonia, kde výbuch jej hlavice vytvoril kráter s priemerom približne desať metrov a hĺbkou päť metrov. Incident je podľa PAP pokračovaním v porušovaní regionálneho vzdušného priestoru a nadväzuje na prienik približne 20 ruských dronov do poľského vzdušného priestoru zo septembra 2025.