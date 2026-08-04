Trópy takmer VYCICALI Dunaj: Veľké porovnanie na FOTO, pred dvoma rokmi bolo ešte vytopené nové ministerstvo

BRATISLAVA - Ešte na jeseň 2024 celé Slovensko s napätím sledovalo, kam až vystúpi hladina Dunaja. V Bratislave sa stav rieky nebezpečne blížil k hranici, pri ktorej mesto aktivovalo rozsiahle protipovodňové opatrenia a voda sa tlačila až k budovám na nábreží vrátane vtedy nového ministerstva cestovného ruchu a športu. Dnes je obraz úplne opačný. Dunaj je na historických minimách a fotografie z rovnakých miest pôsobia, akoby ich delili desaťročia, nie necelé dva roky.
V septembri 2024 kulminoval Dunaj v Bratislave približne na úrovni 970 centimetrov, čo predstavovalo tretiu povodňovú aktivitu. Nábrežia boli zaplavené, uzatvárali sa komunikácie, zastavila sa lodná doprava a Bratislavčania sledovali, ako sa voda dostáva na miesta, ktoré za bežných okolností zostávajú suché. Protipovodňový systém napokon obstál a zabránil ešte väčším škodám.
VIDEO Extrémne sucho a najnižšia hladina Dunaja za posledné dekády:
O necelé dva roky tu máme úplne iný príbeh. Extrémne sucho spôsobilo, že Dunaj dosahuje hodnoty, aké hydrológovia označujú za historické minimá. Priemerné prietoky lámu rekordy a na viacerých miestach sa odkryli štrkové lavice, kamene aj časti riečneho dna, ktoré boli ešte nedávno ukryté pod metrami vody.
Identické miesta, ktoré od seba delia len dva roky
Najvýraznejší kontrast ponúkajú fotografie z centra Bratislavy. Tam, kde sa počas povodní voda tlačila až k nábrežným promenádam, dnes zostávajú desiatky metrov odkrytého brehu.
Veľmi dobre je to vidieť na Tyršovom nábreží, pri Eurovei, na Petržalskej promenáde, v okolí reštaurácie UFO či pri budove Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Práve tá sa počas povodní v roku 2024 stala symbolom vysokej hladiny Dunaja, keď voda zaplavila bezprostredné okolie objektu a fotografie obleteli celé Slovensko. Dnes sa na tých istých miestach namiesto vody objavujú odkryté kamene a štrk.
Fotografie z rovnakých lokalít tak ponúkajú výnimočné porovnanie dvoch extrémov – jedného z najvyšších vodných stavov posledných rokov a jednej z najsuchších epizód v histórii meraní.
Ďalšie fotografie z aktuálnej hladiny Dunaja si môžete pozrieť v galérii nižšie:
Mnohí si iste pamätajú aj na fotografie spred miesta, kde už v tom čase fungovalo čerstvé ministerstvo cestovného ruchu a športu. Jeho spodné podlažia a pivnice sa na jeseň 2024 (horná časť fotografie) topili pod vodou. Dnes je to úplne naopak.
Prijali sa mimoriadne opatrenia
Hydrológovia upozorňujú, že nejde iba o vizuálnu zaujímavosť. Mimoriadne nízky stav vody už ovplyvňuje lodnú dopravu, ktorá musí fungovať s obmedzeniami, a v prípade ďalšieho poklesu môže dôjsť aj k jej úplnému zastaveniu. Vodohospodári preto prijali opatrenia na šetrenie vody pri prevádzke plavebných komôr v Gabčíkove.
"Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné desaťročia. Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom a Dopravným úradom sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo," reagoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba.
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Najnižšia hladina od začiatku meraní
Odborníci zároveň potvrdili, že tohtoročný júl priniesol najnižší priemerný mesačný prietok Dunaja v Bratislave od začiatku meraní, ktoré siahajú do začiatku 20. storočia.
Mimoriadne nízke vodné stavy pritom nadväzujú na dlhodobé sucho, ktoré zasiahlo veľkú časť strednej Európy.
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To, čo Bratislavčania sledovali v septembri 2024 s obavami z veľkej vody, dnes nahrádza opačný extrém. Dunaj ukazuje svoje dno a zábery z Tyršovho nábrežia, Eurovey či spod Mosta SNP pripomínajú, ako rýchlo sa dokáže jedna z najväčších európskych riek za pár mesiacov vďaka extrémnemu počasiu zmeniť na nepoznanie.