Utorok4. august 2026, meniny má Dominik, Dominika, zajtra Hortenzia

Trópy takmer VYCICALI Dunaj: Veľké porovnanie na FOTO, pred dvoma rokmi bolo ešte vytopené nové ministerstvo

Na miestach, kde sa pred dvoma rokmi prijímali protipovodňové opatrenia je dnes extrémne sucho.
Na miestach, kde sa pred dvoma rokmi prijímali protipovodňové opatrenia je dnes extrémne sucho. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi

BRATISLAVA - Ešte na jeseň 2024 celé Slovensko s napätím sledovalo, kam až vystúpi hladina Dunaja. V Bratislave sa stav rieky nebezpečne blížil k hranici, pri ktorej mesto aktivovalo rozsiahle protipovodňové opatrenia a voda sa tlačila až k budovám na nábreží vrátane vtedy nového ministerstva cestovného ruchu a športu. Dnes je obraz úplne opačný. Dunaj je na historických minimách a fotografie z rovnakých miest pôsobia, akoby ich delili desaťročia, nie necelé dva roky.

V septembri 2024 kulminoval Dunaj v Bratislave približne na úrovni 970 centimetrov, čo predstavovalo tretiu povodňovú aktivitu. Nábrežia boli zaplavené, uzatvárali sa komunikácie, zastavila sa lodná doprava a Bratislavčania sledovali, ako sa voda dostáva na miesta, ktoré za bežných okolností zostávajú suché. Protipovodňový systém napokon obstál a zabránil ešte väčším škodám.

VIDEO Extrémne sucho a najnižšia hladina Dunaja za posledné dekády:

Hladina rieky Dunaj je v hlavnom meste na najnižších hodnotách od začiatku meraní (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O necelé dva roky tu máme úplne iný príbeh. Extrémne sucho spôsobilo, že Dunaj dosahuje hodnoty, aké hydrológovia označujú za historické minimá. Priemerné prietoky lámu rekordy a na viacerých miestach sa odkryli štrkové lavice, kamene aj časti riečneho dna, ktoré boli ešte nedávno ukryté pod metrami vody.

Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Identické miesta, ktoré od seba delia len dva roky

Najvýraznejší kontrast ponúkajú fotografie z centra Bratislavy. Tam, kde sa počas povodní voda tlačila až k nábrežným promenádam, dnes zostávajú desiatky metrov odkrytého brehu.

Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Veľmi dobre je to vidieť na Tyršovom nábreží, pri Eurovei, na Petržalskej promenáde, v okolí reštaurácie UFO či pri budove Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Práve tá sa počas povodní v roku 2024 stala symbolom vysokej hladiny Dunaja, keď voda zaplavila bezprostredné okolie objektu a fotografie obleteli celé Slovensko. Dnes sa na tých istých miestach namiesto vody objavujú odkryté kamene a štrk.

Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Fotografie z rovnakých lokalít tak ponúkajú výnimočné porovnanie dvoch extrémov – jedného z najvyšších vodných stavov posledných rokov a jednej z najsuchších epizód v histórii meraní.

Ďalšie fotografie z aktuálnej hladiny Dunaja si môžete pozrieť v galérii nižšie:

Galéria: Najnižšia hladina rieky Dunaj od začiatku meraní

Mnohí si iste pamätajú aj na fotografie spred miesta, kde už v tom čase fungovalo čerstvé ministerstvo cestovného ruchu a športu. Jeho spodné podlažia a pivnice sa na jeseň 2024 (horná časť fotografie) topili pod vodou. Dnes je to úplne naopak.

Dno budovy čerstvého Ministerstva cestovného ruchu a športu bolo v roku 2024 pod vodou.
Zobraziť galériu (8)
Dno budovy čerstvého Ministerstva cestovného ruchu a športu bolo v roku 2024 pod vodou.  (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prijali sa mimoriadne opatrenia

Hydrológovia upozorňujú, že nejde iba o vizuálnu zaujímavosť. Mimoriadne nízky stav vody už ovplyvňuje lodnú dopravu, ktorá musí fungovať s obmedzeniami, a v prípade ďalšieho poklesu môže dôjsť aj k jej úplnému zastaveniu. Vodohospodári preto prijali opatrenia na šetrenie vody pri prevádzke plavebných komôr v Gabčíkove.

Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné desaťročia. Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom a Dopravným úradom sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo," reagoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

Navštívili sme brehy a ramená Dunaja: Katastrofálne sucho, lode stoja na hline a hladina je najnižšie za 3 dekády Prečítajte si tiež

Navštívili sme brehy a ramená Dunaja: Katastrofálne sucho, lode stoja na hline a hladina je najnižšie za 3 dekády

Najnižšia hladina od začiatku meraní

Odborníci zároveň potvrdili, že tohtoročný júl priniesol najnižší priemerný mesačný prietok Dunaja v Bratislave od začiatku meraní, ktoré siahajú do začiatku 20. storočia.

 
 

Mimoriadne nízke vodné stavy pritom nadväzujú na dlhodobé sucho, ktoré zasiahlo veľkú časť strednej Európy.

To, čo Bratislavčania sledovali v septembri 2024 s obavami z veľkej vody, dnes nahrádza opačný extrém. Dunaj ukazuje svoje dno a zábery z Tyršovho nábrežia, Eurovey či spod Mosta SNP pripomínajú, ako rýchlo sa dokáže jedna z najväčších európskych riek za pár mesiacov vďaka extrémnemu počasiu zmeniť na nepoznanie.

Viac o téme: Porovnanie PovodeňPočasieSuchoDunaj20242026Nízka hladika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Vietor v Grécku konečne
Vietor v Grécku konečne ustúpil: Do boja s ničivými požiarmi sa už zapojili aj lietadlá
Zahraničné
FOTO Extrémne HORÚČAVY dnes zasiahnu
Extrémne HORÚČAVY dnes zasiahnu Slovensko: Teploty prekročia 38°C! Meteorológovia vydali NAJVYŠŠIU VÝSTRAHU
Domáce
Európu zachvátila panika: Horúčavy
Európu zachvátila panika: Horúčavy spôsobili nebezpečné problémy! Jadrové elektrárne zlyhávajú
Zahraničné
Extrémne sucho ničí aj
Extrémne sucho ničí aj Srbsko: Z Dunaja je riečka, musia obmedziť výrobu elektriny
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hladina rieky Dunaj je v hlavnom meste na najnižších hodnotách od začiatku meraní
Hladina rieky Dunaj je v hlavnom meste na najnižších hodnotách od začiatku meraní
Správy
Yaya Touré pred zápasom so švédskym Mjällby AIF
Yaya Touré pred zápasom so švédskym Mjällby AIF
Futbal
Zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav F. Očkaják hovorí o novom moste
Zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav F. Očkaják hovorí o novom moste
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Slovensko čaká extrém: Teploty môžu vystúpiť až na 38 stupňov Celzia
Domáce
Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Trópy takmer VYCICALI Dunaj: Veľké porovnanie na FOTO, pred dvoma rokmi bolo ešte vytopené nové ministerstvo
Domáce
FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
Žilina investuje 730-tisíc eur do opráv škôl: Pozrite, ktoré školy čakajú veľké zmeny
Žilina investuje 730-tisíc eur do opráv škôl: Pozrite, ktoré školy čakajú veľké zmeny
Žilina

Zahraničné

Hasiči hasia požiar v
Požiar v Holandsku: Plamene v prírodnej rezervácii pohltili už 100 hektárov lesa!
Zahraničné
Erupcia sopky Fuego v
Výbuch sopky Fuego: Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň varovania
Zahraničné
Na mapke je vidieť,
Vedci bijú na poplach: Príde ďalšia vlna extrémneho počasia! El Niño ešte zosilnie
Zahraničné
Drony zasiahli v Čiernom
Nový incident v Čiernom mori: Drony zasiahli nákladnú loď, hlásia zranených
Zahraničné

Prominenti

Ellie Goulding
Odvážne FOTO z vane: Ellie Goulding provokuje nahá... Prekrížené nohy a prsia zakrývala len rukami!
Zahraniční prominenti
FOTO Jožo Ráž
Spomienka na detstvo syna Joža Ráža: FOTO S otcom sa hrával tam, kde dnešné deti nevkročia
Domáci prominenti
Víťazka MasterChefa po boji
Víťazka MasterChefa po boji s rakovinou opäť šokuje: Ďalšia vážna diagnóza! 30 centimetrov vlasov dole
Domáci prominenti
Billy Bob Thornton
Šesťkrát ženatý herec: Piata v poradí bola Angelina Jolie!
Osobnosti

Zaujímavosti

Prelom v odhaľovaní rakoviny:
Prelom v odhaľovaní rakoviny: Vedci vyvinuli nový test! Dokáže nahradiť bolestivú biopsiu
Zaujímavosti
Oheň vo Francúsku odkryl
Oheň vo Francúsku odkryl desivé tajomstvo: Obyvateľov čakalo ďalšie prekvapenie
Zaujímavosti
Cievy sa nezužujú zo
Cievy sa nezužujú zo dňa na deň: Tieto nenápadné príčiny môžu viesť až k infarktu či mozgovej príhode
vysetrenie.sk
Claire Webbová zázračne porazila
Onkológ v šoku: Claire dávali tri roky života! Ona sa zázračne uzdravila
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
SÚŤAŽ Ktorý outfit je
SÚŤAŽ Ktorý outfit je podľa teba top? Hlasuj a vyhraj parádnu cenu!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk

Ekonomika

Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Štátna prémia na stavebné sporenie klesne: Koľko si musíte odložiť, aby ste získali 70 eur? (príklad)
Štátna prémia na stavebné sporenie klesne: Koľko si musíte odložiť, aby ste získali 70 eur? (príklad)

Šport

Výborný vstup do Hlinka Gretzky Cupu: Slováci odohrali proti Švédom fantastický zápas
Výborný vstup do Hlinka Gretzky Cupu: Slováci odohrali proti Švédom fantastický zápas
Reprezentácia
Črtal sa poriadny debakel: Zápas Česka a USA napokon priniesol gólovú prestrelku
Črtal sa poriadny debakel: Zápas Česka a USA napokon priniesol gólovú prestrelku
Reprezentácia
FOTO Sabalenková potešila fanúšikov: Na obdiv vystavila dokonalú postavu v plavkách
FOTO Sabalenková potešila fanúšikov: Na obdiv vystavila dokonalú postavu v plavkách
WTA
V Reale Madrid zažil plodné obdobie: Kanonier bieleho baletu odchádza do Premier League!
V Reale Madrid zažil plodné obdobie: Kanonier bieleho baletu odchádza do Premier League!
Premier League

Auto-moto

Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Predstavujeme
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Ekonomika
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
Predstavujeme
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Domáce
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Aktuality
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pracovný pohovor
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia sú rodení šéfovia a kto v práci vyhráva titul „Kráľ prokrastinácie“?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia sú rodení šéfovia a kto v práci vyhráva titul „Kráľ prokrastinácie“?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Rady a tipy
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Rady a tipy

Technológie

Môže používanie telefónu počas nabíjania skrátiť životnosť batérie?
Môže používanie telefónu počas nabíjania skrátiť životnosť batérie?
Návody
Ruský Starlink je prvýkrát vojensky použiteľný nad Ukrajinou. Kyjevu začína tikať čas
Ruský Starlink je prvýkrát vojensky použiteľný nad Ukrajinou. Kyjevu začína tikať čas
TOP Téma
Vedci odhalili možný prelom pri Alzheimerovej chorobe. Našli bielkovinu, ktorá pomáha šíriť poškodenie mozgu
Vedci odhalili možný prelom pri Alzheimerovej chorobe. Našli bielkovinu, ktorá pomáha šíriť poškodenie mozgu
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajina zasiahla slabé miesto ruských FPV dronov. V skladoch Wildberries zhoreli kľúčové súčiastky
VIDEO: Ukrajina zasiahla slabé miesto ruských FPV dronov. V skladoch Wildberries zhoreli kľúčové súčiastky
Armádne technológie

TN LIVE

Úspešne alternoval za Mbappého. Real Madrid opúšťa mladý útočník po najlepšej sezóne kariéry
Úspešne alternoval za Mbappého. Real Madrid opúšťa mladý útočník po najlepšej sezóne kariéry
Šport
Vážna nehoda na D1 pri Považskej Bystrici. Úsek je neprejazdný
Vážna nehoda na D1 pri Považskej Bystrici. Úsek je neprejazdný
Domáce
Šok v UFC. Vo veku 34 rokov náhle zomrel známy bojovník, nedávno ešte zápasil
Šok v UFC. Vo veku 34 rokov náhle zomrel známy bojovník, nedávno ešte zápasil
Šport
Dramatický duel na úvod výhru Slovenska nepriniesol. Švédi o svojom triumfe rozhodli v predĺžení
Dramatický duel na úvod výhru Slovenska nepriniesol. Švédi o svojom triumfe rozhodli v predĺžení
Šport

Bývanie

Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept

Pre kutilov

Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Rekonštrukcia bytu
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Okrasná záhrada
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ako sa volajú deti týchto slovenských celebrít?
Feminity
KVÍZ: Ako sa volajú deti týchto slovenských celebrít?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trópy takmer VYCICALI Dunaj:
Domáce
Trópy takmer VYCICALI Dunaj: Veľké porovnanie na FOTO, pred dvoma rokmi bolo ešte vytopené nové ministerstvo
Na mapke je vidieť,
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Príde ďalšia vlna extrémneho počasia! El Niño ešte zosilnie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Ukrajina chystá novú alianciu: Súčasťou má byť aj Slovensko
Maďarský minister zahraničných vecí
Zahraničné
Orbánov minister Szijjártó čelí veľkému OBVINENIU, jeho luxusné pobyty stáli Maďarsko viac ako štvrť milióna eur

Ďalšie zo Zoznamu