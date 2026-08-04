Krádež v karavanoch počas jarmoku objasnená: Polícia zadržala podozrivého muža

STROPKOV - Policajti vo Svidníku v krátkom čase objasnili krádež v troch karavanoch, ku ktorej došlo na ulici Hrnčiarskej v Stropkove počas konania Stropkovského jarmoku. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v nedeľu (2. 8.) v noci páchateľ postupne vošiel do troch neuzamknutých karavanov, ktoré slúžili na bývanie. „Ukradol z nich mobilné telefóny, slúchadla, reproduktor, hernú konzolu, peňaženky s peniazmi i osobnými dokladmi i zlaté šperky. Celková majetková škoda poškodenými majiteľmi doposiaľ nebola vyčíslená. Vyšetrovaním prípadu bola získaná dôkazná situácia, ktorá umožnila okresnému vyšetrovateľovi vzniesť obvinenie 42-ročnému miestnemu mužovi zo zločinu krádeže a z trestného činu porušovania domovej slobody,“ povedala Ligdayová.
Podľa jej slov už krátko po skutku bol podozrivý muž zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Ide o muža, ktorý sa obdobného trestného činu dopustil už v minulosti. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený muž sa skutkov dopustil závažnejším spôsobom konania, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ dodala krajská policajná hovorkyňa