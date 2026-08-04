Balansuje nad priepasťou? Dcéra Gotta čelí jednej diagnóze za druhou! Obavy z najhoršieho

FÍNSKO - Dominika Gottová už roky zápasí s vážnymi zdravotnými problémami, ku ktorým sa pridali psychické ťažkosti aj turbulentný životný štýl. Najnovšie však rozvírila vášne fotografia jedla, pri ktorej sa mnohí pýtajú, či si zbytočne nekoledovala o ďalšie komplikácie.
Dominika Gottová sa netají tým, že jej zdravotný stav nie je ideálny. Trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom, ochorením štítnej žľazy, zrýchleným tepom, poruchami spánku aj stukovatenou pečeňou. Sama v minulosti priznala, že sa roky borila aj so psychickými problémami a náročnými životnými obdobiami.
Práve preto fanúšikov zaskočilo, keď jej manžel zverejnil fotografiu kalorickej večere. Podľa mnohých by pri takýchto diagnózach mala venovať stravovaniu oveľa väčšiu pozornosť. V komentároch sa okamžite objavili obavy, že si zbytočne komplikuje už aj tak krehké zdravie a vylsovene balansuje nad priepasťou. Dominika v minulosti otvorene hovorila aj o tom, že jej život sprevádzali náročné obdobia, finančné problémy a stres.
Ak by išlo len o jednu diagnózu, možno by fanúšikovia mávli rukou. Lenže Dominika Gottová je už roky na veľmi tenkom ľade. Opakovane priznala problémy s alkoholom a v minulosti absolvovala aj protialkoholickú liečbu vo Fínsku. Sama hovorila aj o depresiách, úzkostiach a užívaní liekov na psychické ťažkosti či nespavosť.
K tomu sa pridali konflikty okolo dedičstva po Karlovi Gottovi, ostré verejné odkazy smerom k Ivane Gottovej aj opakované rozchody a návraty k manželovi Timovi Tolkkimu. Ich vzťah sprevádzali existenčné starosti, zdravotné komplikácie na oboch stranách aj obdobia, keď sa zdalo, že ich manželstvo definitívne skončilo.
Napriek všetkému sa Dominika snaží veriť, že najťažšie obdobie má za sebou. Fanúšikovia jej však odkazujú jediné – aby začala myslieť predovšetkým na svoje zdravie.