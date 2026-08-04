Žilinka odhalil ŠOKUJÚCE pozadie starostky Malatinej: Pred jazdou už pila dvakrát a na konte má 11 priestupkov!

MALATINÁ/BRATISLAVA - Prípad starostky obce Malatiná, ktorá čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, naberá ďalší dramatický rozmer. Po šokujúcich svedectvách bývalých policajtov sa do kauzy vložil generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý po preskúmaní spisu konštatoval závažné pochybenia orgánov činných v trestnom konaní.
Žilinka na sociálnej sieti oznámil, že Generálna prokuratúra SR preskúmala trestnú vec starostky z Malatinej.
Starostku prepustili zo zadržania pomerne rýchlo
Podľa jeho zistení postup polície a prokuratúry po tom, čo bola vodička zadržaná a následne prepustená zo zadržania, nebol v súlade so zákonom.
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"Po preskúmaní veci som dospel k záveru, že postup orgánov činných v trestnom konaní (policajt a prokurátor OP Dolný Kubín) po tom, čo bola obmedzená osobná sloboda vodičky motorového vozidla, ktorá sa odmietla podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, a následne bola prepustená zo zadržania z dôvodu absencie dôvodov väzby, nebol v súlade so zákonom," uviedol generálny prokurátor.
Hriešna minulosť za volantom a až 11 priestupkov!
Podľa Žilinku orgány činné v trestnom konaní pri rozhodovaní o väzbe úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. "OČTK pri posudzovaní väzobných dôvodov úplne odignorovali priestupkovú minulosť vodičky," zdôraznil.
Generálny prokurátor upozornil, že podľa dostupných evidencií sa mala starostka od roku 2020 dopustiť 11 dopravných priestupkov, pričom dva z nich súviseli s jazdou pod vplyvom alkoholu. Za tieto skutky jej boli uložené aj zákazy činnosti.
"Tá sa mala podľa príslušných evidencií, ktoré mali OČTK k dispozícii, od roku 2020 dopustiť 11 priestupkov na úseku dopravy, z toho 2 priestupky spočívali v jazde menovanej pod vplyvom alkoholu, za čo jej boli uložené aj sankcie zákazu činnosti (naposledy zákaz činnosti od 25.05.2022 v trvaním 30 mesiacov)," uviedol Žilinka.
Prepustenie označil za neopodstatnené
Práve táto minulosť podľa generálneho prokurátora naznačovala, že existovala dôvodná obava z pokračovania v podobnom konaní. "Práve tieto skutočnosti, s ohľadom na špecifický charakter stíhaného prečinu, svedčili o existencii dôvodnej obavy z pokračovania v obdobnom konaní," skonštatoval.
Žilinka zároveň tvrdí, že ignorovanie týchto okolností malo zásadné následky. "Nezohľadnenie priestupkovej minulosti vodičky malo za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod a negatívne zaťažilo ďalší procesný postup OČTK," dodal.
Budú vyvodené dôsledky
Generálny prokurátor označil postup polície a prokuratúry za neprijateľný a upozornil, že takýto prístup podkopáva dôveru verejnosti v spravodlivosť. "Takýto prístup OČTK neprispieva k prehlbovaniu úcty občanov k právu a spravodlivosti," vyhlásil.
Preto už 28. júla uložil krajskému prokurátorovi v Žiline prijať účinné opatrenia, aby sa podobné pochybenia v budúcnosti neopakovali, a zároveň vyvodil zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom.