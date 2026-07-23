Prvé ZAKOPNUTIE bankomatovej mafie: Výbuch mohol znieť aj Petržalkou, všetko sa pokazilo a zlodeji sa dali na útek!

BRATISLAVA - Za niekoľko posledných desiatok mesiacov bola slovenská spoločnosť svedkov viacerých pokusov (zväčša úspešných) o vykradnutie bankomatov. Išlo prevažne o výbušné a explozívne riešenia, ktoré rezonovali mestami a obcami v skorých ranných hodinách. Podobne chceli udrieť ďalší páchatelia v bratislavskej Petržalke. Teraz sa však ukazuje, že sme prvýkrát svedkami neúspešného pokusu o takúto lúpež. Množiace sa krádeže boli už také časté a frekventované, že podobným prípadom prischol príznak "bankomatová mafia".
Prípad otvorila televízia Markíza. Tentokrát boli páchatelia už takí odvážni, že si trúfli na jedno zo zariadení na výdaj hotovostí rovno oproti daňovému úradu.
Prípad sa mal stať v nočných hodinách vo štvrtok 23. júla v nočných hodinách na Ševčenkovej ulici. Neznámi páchatelia pri svojom príchode prišli k objektu a poškodili vstupné dvere do obchodného centra, kde sa bankomat nachádzal.
Podľa televízie ich však niečo pri tomto pokuse o krádež či poškodenie bankomatu vyrušilo a nič odcudziť nestihli. Páchatelia sa preto dali na útek. Prevádzku potom ráno otvárali so značným oneskorením aj pre prebiehajúce policajné úkony na mieste poškodeného objektu.