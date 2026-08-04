Vedci bijú na poplach: Príde ďalšia vlna extrémneho počasia! El Niño ešte zosilnie

ŽENEVA – Lesné požiare, rekordné horúčavy, ničivé záplavy aj dlhé obdobia sucha. Vedci varujú, že svet čakajú ďalšie mesiace extrémneho počasia. Klimatický jav El Niño podľa najnovších prognóz ešte zosilnie a jeho účinky sa tentoraz spoja s globálnym otepľovaním. Odborníci hovoria o kombinácii, ktorá môže priniesť jedny z najvážnejších klimatických výkyvov posledných rokov.
El Niño bude ďalej naberať na sile
Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej najnovšej správe uviedla, že El Niño bude s vysokou pravdepodobnosťou pokračovať aj počas druhej polovice roka a na jeseň ešte zosilnie. Klimatické modely podľa organizácie naznačujú, že väčšinu sveta čakajú nadpriemerné teploty a výrazné zmeny v rozložení zrážok. WMO zároveň vyzvala vlády, aby sa pripravili na častejšie extrémne prejavy počasia a naplno využili systémy včasného varovania.
Pravdepodobnosť veľmi silného javu je mimoriadne vysoká
Obavy meteorológov potvrdzujú aj prognózy amerického Climate Prediction Center, na ktoré upozornila agentúra Reuters. Podľa nich existuje 81-percentná pravdepodobnosť, že od októbra do decembra sa El Niño zaradí medzi veľmi silné epizódy. Zároveň je 97-percentná pravdepodobnosť, že klimatický jav pretrvá minimálne do začiatku jari budúceho roka. Takéto silné epizódy sa objavujú len zriedkavo a často výrazne ovplyvňujú počasie na celej planéte.
Horúčavy aj záplavy
Podľa WMO možno očakávať, že niektoré regióny zasiahnu dlhé obdobia sucha a extrémnych horúčav, zatiaľ čo inde pribudnú prívalové dažde a povodne.
Vyššie riziko sucha a lesných požiarov meteorológovia očakávajú najmä v Austrálii, Indonézii, častiach južnej Afriky a niektorých oblastiach Indie. Naopak, nadpriemerné zrážky môžu zasiahnuť časti Južnej Ameriky, oblasti rovníkového Pacifiku aj niektoré regióny južnej Európy.
Práve kombinácia vysokých teplôt a nedostatku zrážok podľa odborníkov vytvára ideálne podmienky na vznik rozsiahlych požiarov, aké v posledných týždňoch zasiahli Francúzsko, Grécko či Turecko.
Oceány sú rekordne teplé
Agentúra AP upozornila, že vedcov znepokojuje aj rekordne vysoká teplota povrchu Tichého oceána. V sledovanej oblasti je voda mimoriadne teplá už približne 15 týždňov po sebe, čo vytvára podmienky na ďalšie zosilňovanie El Niña.
Práve teplejší oceán dodáva atmosfére viac energie, čo môže viesť k intenzívnejším dažďom, silnejším búrkam aj dlhším vlnám horúčav.
Tentoraz ho zosilňuje globálne otepľovanie
Generálny tajomník OSN António Guterres upozornil, že El Niño prichádza v čase, keď planéta zažíva rekordne vysoké teploty spôsobené klimatickou zmenou.
„El Niño prilieva olej do ohňa planéty, ktorá je už rozpálená ľudskou činnosťou,“ vyhlásil Guterres.
Klimatológovia zdôrazňujú, že samotný El Niño nie je novým javom. Tentoraz sa však jeho účinky spájajú s dlhodobým otepľovaním atmosféry a oceánov, čo môže ešte viac zosilniť extrémne prejavy počasia.
Obavy majú aj poľnohospodári
Dopady môžu pocítiť aj milióny ľudí závislých od poľnohospodárstva. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) podľa Reuters varuje, že kombinácia El Niña a pokračujúcich problémov v poľnohospodárstve môže znížiť úrodu viacerých plodín, zvýšiť ceny potravín a zhoršiť situáciu v regiónoch, ktoré už dnes zápasia s nedostatkom vody.
Čo je El Niño?
El Niño je prirodzený klimatický jav, pri ktorom sa výrazne oteplí povrchová voda v centrálnej a východnej časti Tichého oceána. Zmena teploty oceánu ovplyvní prúdenie vzduchu a následne počasie na veľkej časti planéty.
Silné epizódy sa objavujú približne raz za dva až sedem rokov a často prinášajú rekordné výkyvy počasia. Vedci však upozorňujú, že v súčasnosti sú ich dôsledky výraznejšie než v minulosti, pretože sa kombinujú s pokračujúcim globálnym otepľovaním.