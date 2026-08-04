Kde je Nikolas? Polícia pátra po 14-ročnom chlapcovi, ktorý zmizol bez stopy

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 14-ročnom Nikolasovi Csente trvale bytom v obci Slovenský Grob v okrese Pezinok. Naposledy ho videli v nedeľu (2. 8.) o 15.00 h v mieste trvalého bydliska. Odtiaľ mal namierené do mesta Senec a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Hľadaný je 170 centimetrov vysoký, má hnedé oči, štíhlu postavu, čierne vlasy v súčasnosti prefarbené na hrdzavo a pehu na pravom líci. Na ľavom predlaktí má tetovanie s motívom „tep srdca“, na ľavom uchu náušnicu - čierny krúžok, na ľavom ramene a ľavom lýtku má odreniny po nedávnom páde na kolobežke. Oblečené by mal mať čierne tričko s krátkym rukávom, krátke čierne teplákové nohavice, čierne tenisky a čiernu tašku cez rameno.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.