Metro v nedohľadne: Putin už štvrtýkrát sľúbil jeho výstavbu v Krasnojarsku

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin počas svojej pondelkovej návštevy v Krasnojarsku podporil výstavbu metra v meste a vyjadril nádej, že bude dokončené v dohľadnom čase. Išlo už o štvrtý Putinov sľub týkajúci sa metra v Krasnojarsku za posledných osem rokov. Píše o tom denník The Moscow Times.
Putin prvýkrát podporil myšlienku obnovenia výstavby metra priamo počas pracovnej cesty v Krasnojarsku v roku 2018. Potom v prejave vo Federálnom zhromaždení v roku 2021 prisľúbil pomoc pri rozvoji metra veľkým mestám vrátane Krasnojarska. V roku 2023 Putin nariadil výstavbu metra v tomto meste do roku 2026.
Projekt stále čaká
Termíny sa však opäť posunuli a gubernátor Krasnojarského kraja Michail Koťukov informoval, že projekt je stále iba vo fáze projektovej dokumentácie. „Peniaze sú. Problémom však je, či náklady určia dodávatelia, regulačné orgány alebo štátni experti,“ povedal Putin podľa agentúry TASS. Gubernátor reagoval uistením, že región sa usiluje o dokončenie projektu, ktorý sa začal ešte v časoch Sovietskeho zväzu v roku 1983. „Dúfam, že napokon bude postavené ešte za našich čias,“ povedal Putin.
Drahá výstavba
Výstavba metra v Krasnojarsku patrí medzi najdlhšie rozpracované infraštruktúrne projekty mesta. V roku 2018 vtedajší gubernátor Alexandr Uss požiadal Putina o podporu s tým, že dovtedy sa do prípravných prác investovalo 12 miliárd rubľov a na dokončenie bolo potrebných približne ešte 60 miliárd. V súčasnosti je hodnota ruského rubľa približne jeden eurocent.
V roku 2021 Putin poveril vládu, aby pripravila „jasný postupný plán“ výstavby metra pre mestá s viac ako miliónom obyvateľov vrátane Krasnojarska. V roku 2023 bol stanovený termín do roku 2026 a Putin poveril vládu Ruskej federácie, aby v spolupráci s regionálnou vládou zabezpečila financovanie a realizáciu projektu metra v Krasnojarsku.