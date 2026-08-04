Magyar varuje: Jadrovú elektráreň Paks delili od odstavenia len milimetre!

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar v utorok konštatoval, že chýbalo len málo k tomu, aby museli úplne odstaviť jadrovú elektráreň v Paksi. Po polnoci však mierne stúpla hladina Dunaja, uviedol premiér na Facebooku.
„Okolo 01.30 h ma informovalo vedenie elektrárne, že chýba len pár milimetrov poklesu hladiny od toho, aby po 44 rokoch nepretržitej prevádzky elektrárne bolo potrebné začať proces úplného odstavenia elektrárne Paks,“ povedal vo videu premiér. Podľa neho sa potom zastavilo týždne trvajúce klesanie hladina Dunaja a do rána pomaly stúpla o 1,5 centimetra. Tým sa podľa neho obnovil výkon čerpadiel chladenia a stabilizovalo sa fungovanie jedinej fungujúcej turbíny. Magyar sa poďakoval občanom, podnikom i inštitúciám za zodpovedný prístup k výzve na šetrenie s elektrickou energiou.
Energetická kríza
Ministerský predseda v pondelok na stretnutí lídrov frakcií Národného zhromaždenia povedal, že Maďarsko čaká päť najkritickejších dní vážnej energetickej krízy a hroziacich teplotných rekordov. Premiér vyzval opozičné strany, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť, avšak ju zadržiavajú.
V jadrovej elektrárni Paks funguje pre nízku hladinu Dunaja už len posledná z ôsmich turbín, pričom vláda má pre prípad úplného odstavenia pripravený krízový protokol. Ide o jedinú fungujúcu jadrovú elektráreň v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW.