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Oheň vo Francúsku odkryl desivé tajomstvo: Obyvateľov čakalo ďalšie prekvapenie

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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ČTK

PARÍŽ - Rozsiahly lesný požiar západne od francúzskeho Bordeaux v posledných dňoch obnažil desiatky granátov z druhej svetovej vojny, niektoré z nich zrejme aj vybuchli. V evakuovanej dedine Le Porge, ktorú živel postihol najviac, tak sú dnes v plnom prúde práce na odmínovanie, aby sa jej obyvatelia mohli bezpečne vrátiť do svojich domovov. Napísala o tom agentúra AFP.

V tejto obci v juhozápadnom departemente Gironde, vzdialenej len desať kilometrov od atlantického pobrežia, zhorelo viac ako 180 domov. Uprostred spáleného pozemku tu dnes ráno ležali na zemi štyri zrezané a zaprášené, približne 30 centimetrov dlhé granáty, uviedol reportér AFP. V blízkom plote zela sčernalá diera o veľkosti tenisovej loptičky po strepine z vybuchnutého granátu.

Od piatka bolo v obci nájdených 75 granátov a "ďalší tam zostávajú", povedal agentúre AFP šéf odmínovacieho centra v Bordeaux, ktorý sa predstavil ako Philippe a neželal si uviesť celé svoje meno. Nevybuchnutá munícia by sa podľa neho mohla skrývať aj v neďalekom poli. Dve časti obce zostávajú počas odmínovania uzavreté a neplatia pre ne povolenia na návrat evakuovaných obyvateľov, uviedla prefektúra. "Vážne nebezpečenstvo smrti, prítomnosť granátov," hlásia cedule po obvode uzavretého areálu.

V priebehu požiaru, ktorý za zhruba desať dní zožehol okrem domov v obci tiež 42.000 hektárov lesa pozdĺž pobrežia, boli počuť aj výbuchy. Tie boli spočiatku prisudzované explóziám plynových fliaš, no podľa veliteľa hasičov Thomasa Mimiaguea mohlo ísť práve o granáty. "Veľmi nevieme, prečo tam sú, myslíme si, že sa na nich tak trochu zabudlo," povedal Mimiague.

Medzi nájdenou muníciou, nemeckej i francúzskej výroby, sú prevažne mínometné granáty, ale tiež niekoľko tankových granátov s výbušnou hlavicou. Zaistená munícia bude uskladnená na vojenskom pozemku a následne zničená. Francúzsko zažíva od začiatku leta na mnohých miestach nielen na juhu krajiny bezprecedentnú sezónu lesných požiarov. Rozloha spálenej plochy už prekonala doterajší rekord z roku 2022. Najvážnejší bol práve požiar v departemente Gironde, vyhlásený za najväčší od roku 1949, keď v rovnakej oblasti zhorelo 50.000 hektárov. Živel sa našťastie vyhol presláveným vinohradníckym oblastiam Médoc či Graves, podotkla AFP.

 

Viac o téme: GranátOdhalenieFracúzskoPoožiare
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