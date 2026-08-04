Požiare pri Aténach slabnú: Hasiči dostali plamene čiastočne pod kontrolu

ATÉNY - Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu, oznámil v utorok tamojší hasičský zbor. Na hasení požiarov sa počas uplynulých štyroch nocí podieľali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Hovorca hasičského zboru Jannis Artopoios upozornil, že obzvlášť kritické zostávajú najmä horúce hodiny od poludnia. „Včera sme pri stúpajúcej teplote a klesajúcej vlhkosti vzduchu od poludnia pozorovali, že požiare sa z tlejúcich ohnísk opäť rozhárali,“ povedal Artopoios pre televíziu ERTNews. Dodal, že v priebehu dňa v oblasti nasadia 30 hasičských vrtuľníkov a lietadiel.
Vietor komplikoval zásah
Počas prvých dní rozširoval plamene veľmi silný vietor, ktorý zároveň znemožnil použitie hasičských lietadiel. Hasiči teraz zápasia s obrovským rozsahom požiarov, keďže tlejúce ohniská sú rozptýlené na veľkej ploche a aj v ťažko dostupnom teréne.
„Chceme dostať pod kontrolu každú iskru, ale nejaký čas to potrvá,“ skonštatoval Artopoios. Na operácii sa podieľa približne 520 hasičov vrátane 46 z Francúzska a Rumunska, ako aj stovky dobrovoľníkov. Podporu poskytuje aj armáda v podobe ťažkej techniky na čistenie terénu. Podľa ministerstva civilnej ochrany zostáva v utorok oblasť v okolí Atén a susedný ostrov Eubója na úrovni vysokého rizika vzniku požiaru.