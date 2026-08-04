Slovensko zažilo extrémnu noc: Padol rekord teplotného minima, júl bol až veľmi teplý

BRATISLAVA/PLAVECKÝ PETER - Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa Celzia. Vyplýva to z informácií, ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) uviedol na sociálnej sieti.
„Dnešná noc bola ojedinele extrémne teplá. (...) Prítomnosť mimoriadne teplej vzduchovej hmoty a prechodne aj slabý až mierny vietor stačili na to, aby teplota vzduchu na dvoch staniciach neklesla pod 27 stupňov Celzia,“ ozrejmil SHMÚ. Teplota pod 27 stupňov Celzia neklesla ani v Skalici, kde namerali 27,4 stupňa Celzia. Podľa SHMÚ ide o nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé územie SR. Doteraz platným rekordom bola hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013.
Tohtoročný júl skončil ako normálny až veľmi teplý
Tohtoročný júl skončil ako normálny až veľmi teplý. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 24,1 stupňa Celzia v Hurbanove. Najnižšia 14,4 stupňa v obciach Oravice a Vyšná Boca. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 až 2020 bola 2,1 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Hurbanovo. Naopak najnižšia mínus 0,9 stupňa na stanici Lomnický štít,“ uviedol SHMÚ. Tvrdí, že absolútne najnižšiu teplotu zaznamenali na staniciach do 1000 metrov nad morom 10. júla v obci Mlynky, a to 2,4 stupňa. Na Lomnickom štíte bolo podľa odborníkov 22. júla mínus 3,2 stupňa. Absolútne najvyššiu teplotu (39,2 stupňa) nameral SHMÚ v Mochovciach 31. júla. „Teplota 39 stupňov Celzia a viac bola aj na staniciach Bratislava-Koliba, Senica 39,1 stupňa a Gabčíkovo 39 stupňov,“ dodal.
Júl bol podľa odborníkov na väčšine Slovenska mimoriadne suchý) až vlhký. „Percento normálu 1991 až 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 148,5 percenta v Makove a najnižšie 4,3 percenta v obci Bušince,“ dodali.
Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenali v obci Bušince 3,2 milimetra (mm). Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Hurbanovo, Gbelce, Rimavská Sobota, Lipovany, Kamenica nad Hronom, Kolárovo, Štrkovec, Moravský Svätý Ján a Ožďany. Najvyšší mesačný úhrn zrážok nameral SHMÚ na stanici Novoť 187,3 mm. Vysoký úhrn zrážok bol aj na staniciach Makov, Jarabá, Vyšná Boca, Štrbské Pleso, Horný Vadičov, Javorina a Muránska Zdychava.