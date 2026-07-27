Kuriózne vlámanie do domu: Zlodejov si všimli susedia, jeden z páchateľov mal barly

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
KOMJATICE - Šurianski policajti zadržali dvoch mužov, ktorí sa vlámali do rodinného domu v obci Komjatice v okrese Nové Zámky. Zlodejov si všimli susedia, ktorí kontaktovali majiteľa domu. Zároveň poskytli popis páchateľov a smer úniku. Zaujímavosťou bolo, že jeden z páchateľov mal barly, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Privolaní policajti spozorovali osoby zodpovedajúce popisu v areáli železničnej stanice. Dvojicu mužov vo veku 42 a 36 rokov obmedzili na osobnej slobode. Starší z dvojice nafúkal 0,33 promile alkoholu, mladší 1,60 promile.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol podozrivým obvinenie pre prečin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)