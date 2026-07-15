EXTRÉMNE búrky spôsobili chaos: VIDEO Diaľnica sa zmenila na jazero! Ulice vyzerali kvôli krúpam ako v zime

VIEDEŇ - Prívalový dážď zmenil časť rakúskej diaľnice A2 na jazero a doprava ostala behom chvíle ochromená. Lejak, krupobitie a prudké nárazy vetra zasiahli Dolné Rakúsko tak intenzívne, že ulice vyzerali ako v zime kvôli vrstve krúp, voda zaplavila aj obchod. Hasiči hlásili desiatky zásahov.
Silný prívalový dážď, masívne krúpy a prudké nárazy vetra spôsobili v utorok (14. 5.) popoludní v častiach Rakúska doslova chaos. Meteorológovia vyhlásili najvyššiu výstrahu najmä pre Štajersko. V červených výstrahách sa ocitli aj Salzburg, Korutánsko, časti Dolného a Horného Rakúska či Východné Tirolsko.
Prvé škody hlásili z Wöllersdorfu v okrese Wiener Neustadt-Land. Obrovské množstvo krúp pokrylo ulice bielou vrstvou v priebehu niekoľkých minút. „Silné krupobitie všetko zakrylo. Vyzeralo to ako v zime,“ opísala miestna obyvateľka pre noviny Heute. Jeden z obchodov v obci utrpel vážne škody – krupobitie prerazilo strechu a voda zaplavila celý interiér.
Diaľnica sa zmenila na jazero
Dramatické scény sa odohrali aj na južnej diaľnici A2. V oblasti Kottingbrunn spôsobili prívalový dážď, krupobitie a silné nárazy vetra takmer úplné zastavenie dopravy. V búrke uviazol aj viceprimátor Viedenského Nového Mesta Rainer Spenger, ktorý cestoval s manželkou. „Na A2 pri Kottingbrunne prišli naraz masy vody, krupobitie a vietor. Miestami všetko stálo. Bolo to veľmi intenzívne,“ opísal.
Najhoršie dopady pocítil sever okresu Viedenské Nové Mesto. Hasiči hlásili zaplavené cesty, zatopené pivnice a množstvo popadaných stromov.